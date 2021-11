La ciudad de Ibiza fija el descanso semanal de los taxis durante la temporada

El Ayuntamiento de Ibiza ya ha aprobado vía decreto el calendario de libranzas del sector del taxi que, por primera vez, contempla la obligación de que en la temporada de verano, a partir del 1 de mayo hasta el 31 de octubre, los taxis tengan que parar una vez a la semana. La Asociación de Taxistas Autónomos de la ciudad de Ibiza, que es la mayoritaria, anuncia a través de su presidente, Alejandro Cardell, que lo recurrirán, al tiempo que denuncia que no ha habido «ningún acuerdo».

El calendario fijado por el Consistoro prevé que fuera de temporada los taxis trabajen tres días y libren dos y a partir de mayo hasta finales de octubre, descansen un día a la semana. En todo caso, el concejal de Movilidad, Aitor Morrás, reconoció que ha habido «un error» que se va «a corregir» porque en los meses de fuera de temporada se tienen que trabajar cuatro días y librar dos. Cardell advirtió de que la distribución 3-2 «no cumple con el mínimo de días que se deben trabajar al mes» según el convenio del sector.

El también segundo teniente de alcalde defiende que «los usuarios merecen un servicio seguro y de calidad». «Se trata sin duda de una mejora que todos los trabajadores del sector del taxi entenderán y que beneficiará tanto a los usuarios como al sector», destaca Morrás, a pesar de la oposición de la asociación mayoritaria de taxistas de Vila.

El vicepresidente segundo del Consell y responsable del área de Transportes, Javier Torres, asegura por su parte que una medida de este tipo debe «ser consensuada por todos los ayuntamientos» al objeto de «evitar disparidad de criterio en los cinco municipios, sobre todo si se tiene en cuenta que concebimos el servicio del taxi desde una perspectiva insular para dar un servicio eficiente a los ciudadanos».

Sobre el fondo del asunto, la conveniencia de que los conductores descansen un día a la semana en verano, Torres rehúsa posicionarse a favor o en contra y se limita a asegurar lo siguiente: «Si es cierto que mejora la seguridad de los usuarios, es interesante estudiarlo y consensuarlo entre todos. Debemos tener en cuenta que ya existe una legislación laboral que marca los periodos de descanso que se tienen que cumplir.

Morrás recuerda que, en diversas reuniones, ha propuesto a los demás ayuntamientos que también marquen un día de descanso a la semana en verano, pero «todos han hecho caso omiso». También asegura que no es ningún agravio comparativo, sino todo lo contrario: «Es al revés. Los que no favorecen la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios son los demás ayuntamientos».

Control con la huella digital

En todo caso, el concejal de Movilidad mantiene abierta la posibilidad de eliminar la obligación de que cada taxi pare un día a la semana siempre y cuando se instale un sistema de control con la huella dactilar de los conductores para confirmar que descansan al menos un día.

Sobre esta alternativa, el presidente de la asociación mayoritaria de taxistas de Vila cuestiona quién debería instalar este sistema, al tiempo que destaca que el sector «cumple la ley» porque «los conductores asalariados libran». «¿Quién es el Ayuntamiento para controlarlo? Morrás es un concejal, no un sindicato para enmendar la plana a los asalariados. Esta polémica no existe porque los asalariados libran», recalcó Cardell.

El vicepresidente de la Asociación de Taxistas Profesionales de Vila, Joan Marí, también se posiciona en contra de esta medida. «Todos estamos unidos en esto. No estamos en contra de que los conductores libren un día a la semana en verano, sino de que el Ayuntamiento obligue a paralizar el vehículo. Todo el mundo tiene que librar como figura en el convenio, pero no dejamos de ser una empresa y en verano el Ayuntamiento no obliga a cerrar un día los bares para garantizar que el personal descansa», subraya.