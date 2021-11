Ana Sainz Quesada, ‘Anapurna’: «Ser autora de cómic en España ahora es más ‘cool’ que hace 20 años»

Ana Sainz Quesada (Palma, 1990), conocida artísticamente como ‘Anapurna’, recuerda sus tiempos de adolescencia, cuando leer o dibujar cómics «era considerado de frikis» y «más si eras mujer». Las cosas en este ámbito han cambiado en España y, «poco a poco, parece que dedicarse a la novela gráfica», como es el caso de esta artista mallorquina, «está envuelto de un aura más cool que antes». Sin embargo, apunta, «todavía falta para llegar al nivel de Bélgica o Francia», donde, por poner un ejemplo, hay galerías de arte contemporáneo que se dedican exclusivamente a hacer exposiciones de cómics. Lo explica desde Palma, durante una entrevista telefónica a Diario de Ibiza, dos días antes de su intervención en el ciclo de conferencias Escriviure, programada para hoy a las 20 horas en el Teatro España, en Santa Eulària.

¿Qué temas va a abordar en la conferencia que ofrecerá en Escriviure?

Quiero hacer una radiografía del mundo del cómic, explicando cómo lo entiendo yo. Hablaré de sus orígenes, que para mí no están en ‘Little Nemo’ sino en las pinturas rupestres. Es ahí donde surge la narrativa, de la que el cómic forma parte. El medio que he escogido para contar historias es el cómic, pero podría haber optado por la literatura. También explicaré cómo se construyen las historias y cómo enfoco yo los procesos creativos.

¿Por qué se decantó por el cómic para contar historias?

Porque la cabra tira al monte. Cuando era pequeña pensaba que acabaría siendo escritora, porque leía y escribía mucho y teniendo un padre librero y un tío editor para mí era lo natural escoger ese camino. Fue a los 14 años cuando empecé a interesarme mucho por el cómic. Mi padre había tenido una librería especializada en cómics en Palma y había muchos por casa. Empecé a consumir mucho manga. En aquella época a los adolescentes que éramos unos frikis nos encantaba, lo contaré en la conferencia. Fue leyendo cómics que retomé el dibujo, que había abandonado de pequeña muy pronto. No empecé dibujando cómics, sino haciendo ilustraciones. Luego estudié Bachillerato artístico y Bellas Artes en Barcelona.

Aunque lo suyo es el cómic, domina varias disciplinas artísticas...

A mi parecer, el cómic es un lenguaje que se puede trasladar a cualquier disciplina, por eso he tocado tantas. Pinto, he hecho serigrafía, bordado, grabado... Soy un culo inquieto al que le gusta explorar y aprender diferentes técnicas. El dibujo es mi medio de expresión, pero a veces el papel se me queda pequeño y entonces lo extrapolo a otras disciplinas. Para mí el cómic es un lenguaje que aúna escritura e imagen, pero no tiene por qué estar supeditado al papel. Por ejemplo, ahora estoy haciendo cómic en cerámica. De esto quiero hablar en la conferencia. Las pinturas rupestres, la artesanía griega o la columna de Trajano son cómics pero dibujados o esculpidos en piedra o cerámica. Esto es lo que a mí me interesa, por eso exploro distintas disciplinas, pero desde luego mi camino es la narrativa gráfica.

¿Qué prefiere: el término cómic o novela gráfica?

Hay alguna pequeña diferencia, pero los códigos y los lenguajes son los mismos. Will Eisner acuñó el término novela gráfica para darle una superioridad intelectual y desencasillarlo como lectura infantil o juvenil. A mí me encanta el término tebeo y lo reivindico, pero aquí en España lo empleas y la gente se imagina ‘13, Rue del Percebe’. Me parece una tontería encasillar el cómic y pensar que solo es para niños cuando es un lenguaje tan universal y con el que se pueden hacer tantas cosas.

¿Para quién dibuja y escribe cómics?

Principalmente para mí, es algo de lo que hablaré en la conferencia. En mi opinión, una buena historia parte de lo personal y lo convierte en universal. Eso es lo que me interesa y me mueve y es lo más difícil de conseguir.

¿Cuál es el panorama actual del cómic en España?

Estoy bastante fuera de los circuitos más convencionales y he de decir que cada vez que salen noticias sobre salones del cómic o premios no presto atención. Desde luego me parece que la institución necesita un reset, pero más allá de eso yo diría que aquí en España ganamos cada vez más adeptos y por fin se empieza a entender que el cómic no es exclusivamente para público infantil. Hace veinte años el que leía o hacía cómics era considerado un friki, ahora ser autores de novelas gráficas tiene un aura más cool, aunque aún no llegamos al nivel de Bélgica o Francia, donde son celebrities. En España se están haciendo producciones increíbles y hay mucho talento, pero luego eso no se corresponde con los adelantos de las editoriales, con las tiradas que se hacen o con las ventas. Todavía no hemos conseguido el reconocimiento que tienen, por ejemplo, escritores, pintores o escultores.

¿En qué situación se encuentra la mujer en este sector?

La situación es bastante comparable a la de la mujer en la literatura. El del cómic ha sido un mundo dominado por hombres, en el que las mujeres tenían que publicar con pseudónimos. Ahora parece que la situación está cambiando. Hay muchas autoras de novela gráfica y se están concediendo más premios a mujeres. Por fin nos estamos haciendo un hueco y hemos venido para quedarnos. Eso sí, no diría que está equiparado para nada...

¿En qué proyectos está trabajando ahora?

Estoy con muchas cosas a la vez. Estoy trabajando en una novela gráfica con el Ayuntamiento de Barcelona con guion de Francisco Sánchez. El título provisional es ‘Rebelión’ y trata sobre una huelga de alquileres que paralizó la ciudad en 1931. Luego estoy terminando un proyecto en el que llevo trabajando cinco años y que será mi segunda novela gráfica tras ‘Chucrut’. Se titula ‘Norbu’, una palabra tibetana que significa joya. La publicaré en Francia.

Tengo entendido que también participa en una propuesta internacional con ilustradores y creadores de cómics como Max, Ana Penyas, Carla Berrocal y Sonia Pulido.

Sí, el proyecto se llama ‘Illustrating Spain in the US’. Me lo propuso la embajada de España en Washington. Cada uno hace un cómic de siete páginas abordando un aspecto sobre la relaciones e influencia de España en Estados Unidos. A mí me tocó abordar el hispanismo. La antología está a punto de publicarse.

¿En qué se inspiró para hacer este trabajo?

Investigué a varios hispanistas que ejercieron de profesores en Estados Unidos y me llamó la atención la figura de la poeta Concha Zardoya, una autora no muy reconocida que ejerció de profesora en varias universidades de Estados Unidos. Lo que hice es narrar en formato cómic el poema que abre uno de sus libros, ‘El desterrado ensueño’.