Diecisiete negocios de las Pitiusas han sido distinguidos con un Solete de otoño de la Guía Repsol 2021, que ha sido elaborada por expertos en gastronomía.

Según informó Repsol, a través del Solete se quiere reconocer a esos locales de hostelería y restauración que los residentes recomendarían a un amigo o a un conocido. Este nuevo certificado incluye establecimientos como chiringuitos, terrazas con vistas, heladerías, cafés, barras, tabernas, establecimientos de comida rápida y restaurantes «con encanto».

Mil negocios españoles han obtenido el Solete, 39 en Baleares, casi la mitad de ellos en las Pitiusas, once en Ibiza y seis en Formentera.

De este modo, en Ibiza, se ha reconocido a Viejo Gallo (Sant Josep), Mar a Vila (Vila), La Oliva (Vila), Sa Calma (Vila), Sa Xacota (Sant Josep), Vinyl Burguer (Sant Jordi), Eat s life (Vila), Vino & Co (Sant Josep), San Juan (Vila), Croissant Show (Vila), y Can Costa (Santa Gertrudis) y en Formentera La Trastienda, Ceferino, Can Forn, Blac Picat, Molo Café y Centro.

Estos nuevos 1.000 Soletes se suman a los presentados en junio de 2021, una edición cuatrimestral que, según detalla Repsol, permite contar con un listado en constante cambio, que se adapta a la temporada para ofrecer las mejores propuestas y para seguir poniendo en valor los lugares más emblemáticos de nuestros barrios y pueblos.

"Los Soletes son la respuesta a las necesidades de los viajeros que ahora en la temporada de otoño-invierno buscan sitios donde tomar buenos platos de cuchara, un café o un chocolate con churros o cualquier otro plato especial de esos sitios muy conocidos por la gente local pero que que muchas veces no aparecen en las guías y que nosotros queremos reconocer y compartir con nuestros lectores”, concluye la directora de la Guía Repsol, María Rotter.