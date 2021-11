La única forma de visitar Formentera es utilizando la ruta del ferry Ibiza-Formentera, y eso no es excusa para no visitar esta isla mágica. Los barcos parten desde el puerto de la capital de Ibiza y en apenas 30 minutos llegan al puerto de Formentera, la Savina. No te pierdas los sitios que puedes que puedes visitar en la isla en un día.

Para no perderse el encanto de Formentera, aquí se explican los horarios, precios y compañías necesarios para llegar a la isla.

Baleària

La empresa Baleària ofrece viajes desde más de 20 ciudades de España por vía marítima, desde Gran Canaria hasta Huelva y Melilla. Es líder en transporte marítimo en Baleares, ha apostado por las energías limpias desde hace años y trabaja para alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050.

Precios

Ida y vuelta con butaca y sin vehículo - desde 37€ por persona

- desde 37€ por persona Ida y vuelta con butaca con vehículo - desde 177€ por persona

El residente puede marcar esta condición en el último paso del proceso de compra y así se aplica el descuento. Por ejemplo, si el billete tiene un precio de 37€, bajará a 9,66€. Para el residente de Formentera, serán 4.48€. Si por el contrario, y para el pasajero extracomunitario pero residente en la isla, el billete costará la mitad: 18,90€

Horarios desde Ibiza

De las 7 hasta la 13 sale uno cada media hora, incluso dos

Desde las 14 hasta las 16 sale uno cada media hora

Desde las 17 hasta las 21 sale uno cada media hora

El último es a las 22.01

A la 13 a las 16.30 y a las 21 sale únicamente un ferry

Horarios desde Formentera

La primera salida es a las 6 y a partir de las 8 hasta las 9 salen embarcaciones cada media hora.

De 10 a 14 salen dos barcos por hora y a las 14, 15 y 16 horas solo sale uno.

Desde las 16.32 hasta las 21.02 salen cada media hora.

Los últimos son a las 22 y 23 horas.

Las embarcaciones que salen hacia Formentera son 'Eco Lux', 'Eco Aire' y 'Eco Tierra' (alta velocidad) y 'Posidonia'. Este último tarda una hora en llegar y es más económico.

El 'Nixe' cuenta con internet, acceso para personas con movilidad reducida, permite mascotas a bordo y cuenta con restaurantes y cafeterías. Los 'Eco' de Alta Velocidad cuentan con acceso para personas con movilidad reducida y restaurantes y cafeterías. El 'Posidonia' y es ideal para familias, puede llevar a su mascota, tiene Internet, WhatsApp gratis, acceso para personas con movilidad reducida y restaurantes y cafeterías.

Durante el proceso de compra se puede pedir un Transfer bus desde el aeropuerto al puerto de Ibiza a coste cero. Además, ofrecen servicio de alquiler de coches, motos o bicicletas.

Trasmapi

La empresa pitiusa Trasmapi lleva desde 1975 operando en el puerto de Ibiza. Desde 2014 lleva desarrollando acciones encaminadas al respeto por el medio ambiente diseñando los barcos de manera ecoeficiente.

Precios

Ida y vuelta sin vehículo desde 39.54€

Ida y vuelta con vehículo desde 79.54€

Si eres residente, podrás marcarlo en el último paso del proceso de compra y se te aplicará el descuento. Por ejemplo, si tu billete tiene un precio de 39.54€, bajará a 9,89€. Si eres residente de Formentera, serán 4.35€.

Horarios desde Ibiza

A las 7.30 hay una sola embarcación, pero desde las 8.30 hasta las 16.30 salen cada media hora.

A las 16.30 solo hay una embarcación pero desde las 17.30 hasta las 20.30 sale uno cada media hora.

Los últimos son a las 22, a las 23.30 y a la una de la madrugada.

Horarios desde Formentera

A las 5.50 y a las 7.30 hay dos embarcaciones que salen hacia Ibiza.

Desde las 8.30 hasta las 17 salen cada media hora.

A las 17 solo sale uno pero de 18 a 21.30 salen dos cada hora.

Los últimos son a las 23 y a las 0.15

Las embarcaciones son 'Migjorn Jet', 'Ibiza Jet', 'Eivissa Jet', 'Illetas Jet', 'Espalmador Jet', 'Formentera Jet' y 'Castaví Jet'. Este último es el único que permite vehículos. 'Illetas' e 'Ibiza' tienen servicio de bar, acceso para personas con movilidad reducida, permite mascotas, tiene butacas, televisión, cambiador para bebés, acceso a cubierta, aire acondicionado, baños y wifi. Los 'Formentera Jet' y 'Eivissa Jet' cuentan con cafetería, acceso para personas con movilidad reducida, tiene butacas, televisión, acceso a cubierta, aire acondicionado y baños. El 'Mitjorn Jet' tiene los mismos servicios que el Illetas e Ibiza pero añade acceso a motocicletas y bicicletas. El 'Castaví Jet' es el más amplio, permite vehículos, tiene ascensor, maletero y juegos infantiles, además de los servicios del 'Mitjorn'.

La empresa ofrece servicio de bus urbano desde el aeropuerto al puerto de Ibiza de forma gratuita, además de transfer Express o Especial, de pago. También ofrece alquiler de coches, motos y bicicletas.

AquaBus

Esta empresa lowcost de transporte marítimo en Ibiza y Formentera y salidas desde ses Figueretas, Platja d'en Bossa y el puerto de Ibiza. La empresa, además, ofrece un servicio llamado Discover Formentera donde propone una excursión con tour en bus, guía bióloga, menú en un restaurante, snorkel y visitar el faro de La Mola desde as 12.30 hasta las 21.30.

Precios

La ida vale 17,50€ para turistas, 4,38€ para residentes de Baleares y 1,93€ para residentes de Formentera.

Ida y vuelta son 34€ para turistas, 8,50€ para residentes de Baleares y 3,74€ para residentes de Formentera.

La idea y vuelta en el mismo día cuesta 29.99€ para turistas, 7.50€ para residentes de Baleares y 3,30€ para residentes de Formentera.

Horarios desde Ibiza

Salen ocho embarcaciones al día a las 9, 10, 11.30, 12.30, 14.30, 18.15, 19.10 y 21.15.

Horarios desde Formentera

Salen siete embarcaciones al día a las 10.10, 11.10, 12.45, 17, 18, 20.30 y 22:30

Mediterránea Pitiusa

La empresa Mediterránea Pitiusa ofrece viajes de Ibiza a Formentera y viceversa con hasta tres embarcaciones distintas con cubiertas abiertas y cerradas y que también apuesta por un servicio lo más ecológico posible.

Precios

Los precios son sin vehículo y rondan son 40 euros y 56€ (en el caso del ferry nocturno).

Si eres residente, podrás marcarlo en el último paso del proceso de compra y se te aplicará el descuento. Por ejemplo, si tu billete tiene un precio de 45€, bajará a 11.25€. Si eres residente de Formentera, serán 4.95€.

Horarios desde Ibiza

La empresa tiene 12 salidas diarias: a las 6.30, 8.30, 9.45, 11, 11.45, 13, 15, 17, 19.30, 21.30, 23.30 y 1.

Horarios desde Formentera

La empresa tiene 12 salidas diarias: a las 5.50, 7.10, 9.30, 10.45, 10.45, 12, 13, 16, 17.45, 19, 20.30, 23.10 y 00.55.

Cuentan con tres embarcaciones distintas y ofrecen transfer desde el aeropuerto al puerto por 18 euros.

FRS

Esta empresa de transporte marítimo opera en 14 ciudades españolas como Ibiza, Melilla o Tarifa. Opera con un ferry llamado San Gwann y tiene vistas panorámicas, bar, wifi y tienda a bordo.

Precios

Los precios son de 15€ euros por trayecto, 30€ ida y vuelta. Si eres residente, saldría por 7,50€ ambos trayectos.

Horarios desde Ibiza

Hay cuatro horarios desde las 8.30 hasta las 12.30 pasan cada dos horas y el último es a las 20.

Horarios desde Formentera