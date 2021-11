El paro desciende en Ibiza porque en verano se contrató a menos trabajadores foráneos

Los datos del desempleo de octubre fueron sorprendentes: sólo había 6.353 parados en las Pitiusas, ¡casi 600 menos que en 2019, antes de comenzar la pandemia! Sorprendente porque la actividad durante octubre no fue tan alta (al contrario) como para equipararse a la de hace dos años y porque los datos de afiliaciones de septiembre (un mes antes) no auguraban un panorama tan bueno como para pensar que en octubre se recuperaría el terreno laboral perdido: ese mes se registraron en estas islas 71.696 empleos, casi 7.000 menos que hace dos años. Es una diferencia enorme, insalvable. Es decir, por muy bien que fuera todo, ni un milagro lograría que en octubre se repusieran tantos puestos de trabajo y, paralelamente, se redujera de manera tan drástica el desempleo.

Relacionadas Las Pitiusas lideran la bajada del paro en Baleares en el mes de octubre

¿Qué ha ocurrido? Según Llorenç Pou, director general balear de Modelo Económico y Ocupación, que Ibiza y Formentera «echaron mano» este verano de trabajadores de las Pitiusas, sobre todo, y en menor medida de personal de allende estas islas (peninsular o extranjero). Lógico, pues las empresas no lo tuvieron, por varias razones, fácil para captar empleados esta temporada: primero, por lo de siempre, el elevado precio del alquiler; segundo, porque en la mayoría de los casos el contrato era para menos tiempo del habitual y a pocos les resultaba rentable venir a Ibiza uno o dos meses, a lo sumo (semanas, en el caso de las pocas discotecas que abrieron temporalmente en octubre), a lo que se añadió la incertidumbre de no saber si, debido a la pandemia, esos contratos podrían anularse en cualquier momento, por ejemplo si se disparaban los positivos por covid. También vinieron menos trabajadores foráneos porque no abrieron ni todos los hoteles ni todos los negocios de restauración.

Llama la atención que en octubre hubiera 892 parados en el sector del alojamiento, un 41% menos que en 2019

De ahí que, según Pou, las cifras de ocupación no se hincharan este verano como era habitual otros años y, consecuentemente, las del paro sean ahora inferiores a las que estamos acostumbrados en cuanto llega el otoño. Por ejemplo, llama la atención que en octubre hubiera 892 parados en el sector del alojamiento, un 41% menos que en 2019, y 1.077 en el de la restauración (-15%), lo cual, según Pou, se explica por ese descenso de la contratación de trabajadores de fuera de las Pitiusas, que, de estar ahora en el paro, no figuran en el cómputo pitiuso.

Quizás por esa misma razón, el número de demandantes de empleo (12.772) sea similar al de hace dos ejercicios (sólo 452 más). Dentro de esa estadística están incluidos los trabajadores en ERTE, situación en la que se encuentran 1.204 en Ibiza y 29 en Formentera.

De esa baja actividad en octubre dan fe las contrataciones: se firmaron en las Pitiusas 4.757 empleos, un dato que no está nada mal si se compara con el de 2020 (entonces hubo 2.978, es decir, mejora casi un 60%), en plena pandemia, pero que es pésimo (baja un 23,5%) respecto a 2019, cuando se registraron 1.463 más. Y no hay que olvidar algo fundamental: es el peor dato de contrataciones desde el año 2013, cuando en octubre se rubricaron prácticamente las mismas (4.782).

Una sangría enorme

Porque la economía pitiusa se activa, pero a un ritmo muy lento, tanto que habrá que esperar a 2022 para ver si es capaz de acelerar lo suficiente como para volver a los niveles previos a la pandemia y recuperar así el tejido laboral destruido. La sangría ha sido enorme. Esa atonía se percibe, por ejemplo, en las contrataciones indefinidas, de las que sólo hubo 959 en octubre, 352 más que en 2020 (+58%), pero un 20% menos que en 2019. Son aproximadamente las mismas que se contabilizaron hace cuatro ejercicios (948).

Y dentro de los indefinidos, los mayoritarios, los contratos fijos-discontinuos, también han encogido: se tramitaron 542, un 21,7% menos que antes de la pandemia. Hay que remontarse también a 2017 para encontrar un año en el que se firmaran menos.

Los más afectados por la crisis del coronavirus han sido los temporales, que tampoco recuperaron su antiguo fuelle en octubre: se dieron de alta 3.784 de este tipo, un 24,5% por debajo de las cifras de 2019. No se firmaban tan pocos desde 2012 (entonces, 3.694). Y dentro de esos temporales, los más afectados han sido los de tiempo completo, que cayeron un 26,6%.

El paro de larga duración (cuando el desempleado lleva más de un año sin encontrar trabajo) sigue desaforado. Hay 1.750 pitiusos en esa situación, más de doble que en 2019 (+104%), si bien se ha reducido un 27% respecto a 2020, cuando batió récords históricos (2.412) en ese mes. Ojo, porque la mayoría, 803 (casi el 46%) lleva más de dos años sin ser contratado. Y los que acumulan de 18 a 24 meses sin empleo se han multiplicado por cuatro en dos años: de 118 en 2019 a 478 en la actualidad.

Fruto de esa menor contratación foránea, también ha menguado ostensiblemente el número de trabajadores de más de 55 años que están parados: hay 1.187, casi 300 menos que hace un año y un 18,6% más que hace dos, una cantidad próxima a la del año 2016.