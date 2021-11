Leyendas indias y cuentos escatológicos para reivindicar la igualdad de género en Ibiza

Hay muchas vías para reivindicar la igualdad de género y Xavi Demelo ha escogido la del cuentacuentos. Hace dos años empezó con un proyecto que bautizó con el nombre del bestseller de Elena Favilli y Francesca Cavallo, ‘Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes’. El experto en oratoria, «humorista terapéutico», escritor de «libros de anti-ayuda» y actor presentó ayer el espectáculo en Ibiza, en el auditorio de Can Ventosa, ante un público familiar.

Conseguir atrapar la atención de los más pequeños narrando biografías de mujeres destacadas de la historia como las que aparecen en el popular libro de Favilli y Cavallo no es tarea fácil. Lo sabe bien Demelo, que probó inicialmente esta fórmula sin mucho éxito. «Los niños no se enganchaban al relato así que se me ocurrió la idea de dar cuatro pinceladas de las biografías de las mujeres escogidas y dedicarles un cuento que tuviera que ver con su vida o con la problemática de género a la que hubieran hecho frente», explicó ayer poco antes de que diera comienzo la primera sesión del cuentacuentos. Esta nueva versión del espectáculo, más ligera y divertida, es la que disfrutó el público ibicenco.

Demelo salió al escenario acompañado por el pianista Marcelo Arnal, que puso la banda sonora a los cuatro cuentos que narró el actor catalán. Lo primero que hizo fue hacer referencia al libro ‘Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes’ y preguntar a los asistentes quién lo conocía. Decenas de manos se levantaron.

«Venimos a hablar de igualdad de género», adelantó Demelo, para luego explicar que el propósito del cuentacuentos era rescatar del olvido a mujeres importantes y reivindicar su papel en una historia «escrita por hombres».

El primer personaje femenino al que hizo mención fue Frida Kahlo. Demelo relató algunos detalles destacados de «la pintora más famosa de la historia», a la que definió también como «la inventora del selfie» y se centró en su relación de pareja con otro artista, Diego Rivera. El cuentacuentos dedicó a la mexicana ‘La leyenda india’, una adaptación de un relato de Jorge Bucay que habla de los celos y la falta de libertad en las relaciones. «Volad juntos, pero nunca atados», es el mensaje que el brujo de esta leyenda le dio a la pareja protagonista, que buscaba la fórmula para que su amor fuera eterno, y con esa frase concluyó la primera historia, que probablemente llegó más al público adulto que a los niños.

Demelo habló después sobre «la explotación laboral de la mujer, sometida al hombre» y escogió para ilustrar este problema de género a la cantante, compositora y pianista estadounidense Nina Simone. A «la sacerdotisa del soul, que se casó con un hombre que la maltrató y la arruinó», Demelo le dedicó el cuento ‘La tejedora’. Es una adaptación de un relato de Marina Colasanti en el que la protagonista, con un telar mágico, teje y desteje aquello que se propone, desde el sol que ilumina su jardín a un marido para combatir la soledad que le sale rana y con el que le queda claro que «mejor sola que mal acompañada».

La tercera protagonista fue la artista Yoko Ono, que «luchó mucho por la paz y los derechos humanos» junto a su pareja, el famoso John Lennon, líder de The Beatles. Le dedicó ‘El árbol generoso’, de Shil Silverstein, una poética y didáctica metáfora de la explotación de los más débiles por parte de los poderosos.

El actor se reservó para el final «el cuento escatológico» y también el más divertido, ‘La abuela y las nietas’, escrito por él mismo y dedicado a Coy Mathis, una niña transgénero de Estados Unidos que nació con sexo masculino y que ganó la batalla legal para poder usar el baño de chicas.

La historia de Demelo la protagonizan Me cago y Ya me he cagado, dos hermanas gemelas que se van a vivir solas. La fórmula ‘caca, culo, pedo, pis’ es infalible con el público infantil y con ella Xavi Demelo consiguió ganarse definitivamente a los más pequeños, que no pararon de reír durante todo el relato.