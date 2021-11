Sigue la pandemia del coronavirus en Ibiza y Formentera.

Los casos activos de covid en Ibiza y Formentera continúan su descenso y hoy son 227, por debajo de la frontera de los 230 a la que se llegó el pasado viernes.

Sigue sin cambios la cifra de hospitalizados, que continúan siendo 11, 9 en planta y 2 en las unidades de críticos (un paciente en Can Misses y el otro en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario).

En sus domicilios, en estado leve o asintomático hay 216 personas, de ellas solo 4 en la isla de Formentera.

A lo largo del fin de semana se han registrado 21 nuevos positivos en las Pitiusas (12 el sábado en Ibiza y ocho el domingo, y uno el domingo en Formentera) y los médicos han dado 24 altas. En el último día no se han detectado nuevos positivos , aunque hay que tener en cuenta que los domingos solo se hacen pruebas a los casos urgentes. En el total de las islas, se han registrado 35 nuevos contagios, todos excepto uno que corresponde a Menorca, en la isla de Mallorca.

