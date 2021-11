Covid en Ibiza: Cuando el pasaporte covid es papel mojado

Quienes, en esta situación, han tenido que viajar a alguno de estos países por motivos laborales y familiares se han topado, además, con un frontón cuando intentaban encontrar una solución (recibir una segunda dosis de la vacuna) en la conselleria balear de Salud. Primera parada: el teléfono de InfoVacuna, donde les indicaban que no se podía hacer nada porque ya se les había administrado la pauta de vacunación completa. Segunda parada: el extinto vacunódromo del Recinto Ferial, donde les indicaban que llamaran a InfoVacuna para que estudiaran su caso. O sea, un bucle. Vuelta a la casilla de salida. O a la entrada del Hospital Can Misses, donde se expiden los certificados covid, a ver si alguien, allí, tiene un machete con el que despejar la maleza burocrática. Nada. Tampoco saben nada. Recomendación de llamar a InfoVacuna. Otra vez.

En los consulados de estos países quienes atienden por teléfono o correo las dudas de los viajeros lo dejan bien claro: allí, da igual que hayas pasado o no el coronavirus, se ponen dos dosis a todo el mundo (excepto de Janssen, obviamente) y es lo que exigen a los viajeros. La pauta completa en la Unión Europea es una no vacunación en muchos destinos allende sus fronteras. No hay más opción que cuarentenarse. Diez días. En algunos casos ocho, si se tiene una PCR negativa. Opción inviable para quienes tienen previsto un viaje de trabajo de dos o tres días o para quienes se marchan una semana, aprovechando puentes o unos días de vacaciones, a visitar a familia que reside fuera de la UE y a la que no han podido ver desde antes de la pandemia.

Contagiados en la tercera ola

Ante este desesperante galimatías covidíco los afectados se preguntan por qué no les vacunaron con Janssen, unidosis, lo que hubiera cortado el problema de raíz. Algo que, en el momento de pedir la cita para el pinchazo, muchos pidieron, sin éxito. Y es que muchos de los afectados ya temían que algo así pudiera pasarles, sobre todo aquellos que se contagiaron en la tercera ola y ya sufrieron la imposibilidad de obtener el certificado covid por la vía de haber superado el virus porque su diagnóstico era por antígenos, sin confirmar con una PCR como exige la UE. Un problema al que jamás se puso solución, más allá de esperar a que se cumplieran seis meses y pudieran vacunarse.

Desde el departamento de prensa de la conselleria balear de Salud explicaban esta semana que existe la opción de administrar una segunda dosis a estas personas: «Los afectados tienen que exponer su caso al servicio de Atención al Usuario del Ib-Salut. Se valora cada petición y, si es por causa justificada (laboral o reagrupamiento familiar, por ejemplo) sí que existe la opción de inocular una segunda dosis para que se permita la entrada en los países que así lo exigen». Ya con esta información, vuelta al teléfono InfoVacuna, donde no dan esta opción. De hecho, cuando se les comenta, dicen que no saben nada.

En ningún momento la información que abre una puerta a solucionar el problema está al alcance del usuario. Esta redactora, que hizo todo el periplo entre septiembre y octubre como afectada, sólo la obtuvo en el momento que llamó al departamento de comunicación del departamento que dirige Patricia Gómez. En conselleria no han detallado, aunque se pidió a principios de esta semana, cuántas personas han solicitado esta dosis extra que garantice su movilidad fuera de la UE. Tampoco cuántas se han aceptado. De la misma manera, ningún responsable de la conselleria ha querido atender a este diario para ofrecer más información sobre este tema. Todos estaban muy liados con la campaña de vacunación, justificaron.