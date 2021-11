La Policía sospecha que los migrantes habían planificado la fuga del avión

Todavía con más sospechas que pruebas, la Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que al menos una parte de los migrantes fugados antenoche de un avión en el aeropuerto de Palma habían planificado la operación para entrar ilegalmente en Europa. Los investigadores consideran poco probable que a la fingida indisposición de un pasajero se le sumara una improvisada escapada masiva de otras 21 personas del aparato, que lograron salir del aeropuerto tras saltar una valla. La delegada del Gobierno, Aina Calvo, aseguró ayer que no hay «ningún dato para afirmar que se trate de una operación orquestada o planificada», pero no descartó esta posibilidad y aseguró que estamos «ante un escenario abierto». Las fuerzas de seguridad habían conseguido capturar al cierre de esta edición a nueve de los fugitivos y seguían trabajando para localizar a los otros doce. La mayoría son marroquíes y entre ellos hay un palestino. Además, en comisaría permanecían también arrestados el pasajero que provocó el aterrizaje forzoso al fingir una dolencia, el hombre que le acompañó al hospital y escapó desde allí y otro migrante que agredió a un guardia civil en el interior del aparato. Su futuro es incierto, a la espera de ver qué delitos se les imputan al margen de la entrada irregular en España y la vulneración de la normativa de seguridad aérea. Fuentes de la investigación se mostraron convencidas de que el incidente estaba «absolutamente organizado», pero reconocieron no tener por el momento pruebas de ello. También barajaron la posibilidad de que no todos los fugitivos se hubieran concertado, sino que algunos se sumaran a la huida al ver la salida masiva del aparato. En cualquier caso, descartaron que los migrantes tengan apoyo logístico en Mallorca. Los agentes interrogaron durante todo el día a las doce arrestados para tratar de aclarar lo ocurrido.