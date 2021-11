El Ibavi ofrece ahora un piso en Ibiza a la discapacitada que envió a Mallorca

La mujer con discapacidad de Ibiza a la que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) le asignó una vivienda adaptada en Lloseta podrá regresar a la isla. Así lo explicó ayer ella misma después de reunirse, esta misma semana en Palma, con representantes del Ibavi. «Mi hija y yo hemos aceptado la vivienda a ciegas», explicó la mujer, que denunció hace unas semanas en este diario su rocambolesca situación: aceptó una vivienda protegida en Lloseta, Mallorca, porque no había ninguna disponible en la isla y, tiempo después, al intentar apuntarse para una de las promociones que se están construyendo en la isla, se encontró con que no tenía derecho a ella al ser beneficiaria la vivienda en otra isla.

Relacionadas Una discapacitada de Ibiza critica que el Ibavi le asigna un piso en Mallorca

«Nos llamaron hace unos días para la reunión. No querían adelantarnos nada, pero al final nos dijeron que eran buenas noticias», recuerda la mujer, que temía, con los problemas de movilidad que tiene, que el desplazamiento no valiera la pena. En el encuentro, la mujer, que acudió con su hija, afeó a los responsables del Ibavi que la llamaran ahora, después de que hubiera denunciado su situación públicamente, cuando llevaba mucho tiempo intentando ponerse en contacto con algún alto cargo de este organismo. «Me negaron que eso fuera así, dijeron que habían estado muy encima en todo momento de mi caso, pero vaya, mucha coincidencia me parece», relata la afectada, una trabajadora que se quedó en una silla de ruedas poco después de sufrir un ictus.

Aquello supuso un mazazo para ella y su hija. No sólo perdió el trabajo sino que, además, con la pensión que le quedaba no podía asumir el coste de un alquiler en Ibiza. Su hija, además, tuvo que dejar los estudios para poder ayudar económicamente. Aunque no querían mudarse a otra isla, no les quedó otra cuando el Ibavi les explicó que la única vivienda estaba disponible en Mallorca. Lo que no sabían, explicaron hace unas semanas, es que eso anulaba sus posibilidades de obtener una vivienda adaptada en Ibiza, cuando la hubiera, algo que confirmaron desde la conselleria balear de Vivenda. Eso sí, aseguraron que estaban «muy encima del caso» y aseguraron que sería para ella el primer piso disponible en cuanto se recuperaran viviendas ocupadas o por morosidad, o si alguien renunciaba a un inmueble asignado de las futuras nuevas promociones. «Me siento engañada», reiteró ayer la mujer, que criticó también el entorno lleno de barreras arquitectónicas en el que está la vivienda que le asignaron en Mallorca.

La previsión es que ella y su hija puedan mudarse a un piso en las afueras de Vila en el plazo máximo de tres meses. La reunión no estuvo exenta de sorpresas. Sobre todo cuando se enteraron de que la vivienda, a pesar de estar calificada como adaptada, tiene bañera en vez de plato de ducha. «¿Qué concepto de vivienda adaptada tienen?», señala la mujer, que explica que el Ibavi le garantizó que sustituirá la bañera por la ducha antes de la mudanza, que se autorizará después de que el actual inquilino se marche y tras una pequeña adecuación y reforma. Ahora madre e hija están a la espera de, al menos, poder ver la vivienda. Les han dicho que se la mostrarán en un vídeo, para que se hagan una idea. «Son unos 50 metros con una pequeña terraza», comenta la mujer, que confía en, dentro de un tiempo, poder acceder a alguna de las viviendas adaptadas de las nuevas promociones que se están construyendo. «Una que tenga cerca una parada de autobús», comenta.

Aunque en la reunión los responsables del Ibavi dijeron a madre e hija que tenían una semana de plazo para pensar si aceptan el piso en Vila, ambas decidieron aceptar. Quieren volver a Ibiza, su isla, donde tenían toda su vida antes de la mudanza forzosa a Lloseta.