Ciudadanos pide mantener la UVI móvil en Formentera y Sant Joan

Ciudadanos criticó ayer que el servicio de ambulancias medicalizadas haya concluido en Formentera y Sant Joan, por lo que «reclama que tanto la pitiusa menor como este municipio ibicenco dispongan de ambulancias UVI móvil durante todo el año, no solo en verano».

Según Javier Torres, coordinador de este partido, «tanto en Sant Joan como en Formentera la gente no tiene urgencias sanitarias únicamente en verano. La conselleria de Salut del Govern debería ofrecer asistencia sanitaria también a los residentes, no únicamente a los turistas. Y este servicio no debería depender solo de una mayor demanda, como esgrimen desde Salut, sino que deberían considerarse factores como la cercanía y el tiempo de respuesta». «Desde Ciudadanos reiteran que una respuesta rápida ante una emergencia sanitaria es crucial para poder salvar la vida de una persona».