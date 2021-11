El asesor fiscal absuelto en Ibiza: «He vivido un calvario, tuve un exceso de confianza»

Nueve años después de su detención y el registro de su domicilio, su gestoría y la finca de la Yeguada Los Olivos, en Sant Rafel, el economista Juan Miguel Muñoz explica que ha vivido «un calvario» y, pese a que la Audiencia Provincial le ha absuelto, destaca «el daño social» que este asunto le ha causado. «Me he sentido señalado», dice, al tiempo que recuerda que durante seis meses, la jueza le prohibió salir de la isla. «Para ir al médico en Barcelona tenía que pedir permiso. Era muy fuerte».

Muñoz también destaca el perjuicio que ha sufrido su actividad profesional. «Mi negocio es el de gestionar el dinero ajeno, y esto es lo más delicado que hay», explica el economista. «Todos somos humanos y era consciente de que muchos clientes pedían certificaciones en Hacienda para comprobar si sus impuestos se habían saldado conforme a lo que yo había pagado. No me molestaba porque no había nada que ocultar, pero me hacía sentir mal», admite.

El economista tiene claro que ha sido objeto de «una denuncia falsa» por parte del propietario de Excavaciones es Vedrà y de otras sociedades de construcción, venta de inmuebles y transporte marítimo, con el que mantenía una relación profesional, según Muñoz, desde 1990, cuando en su gestoría se constituyó su primera empresa.

Su cliente le denunció por supuestamente quedarse parte del dinero que este le entregaba para el pago de sus obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social, lo cual no sólo no ha sido probado, sino que la sentencia apunta que incluso puede ser al revés, que el denunciante le deba dinero a su antiguo gestor. De hecho, el propietario de Excavaciones es Vedrà reclamaba una deuda de 1,7 millones de euros y el asesor fiscal, de 800.000 euros.

«No soy vengativo, soy justo»

En todo caso, Muñoz no quiere adelantar qué pasos va a seguir (la sentencia aún se puede recurrir en el Supremo) para «restablecer su honorabilidad». «El refrán dice que quien siembra vientos, recoge tempestades y, seguramente, llegado el caso tendrá que dar [el denunciante] muchas explicaciones, pero espero que esta vez sean convincentes y no falsas», se limita a decir con una sonrisa. «No soy vengativo, soy justo», añade, al tiempo que destaca la labor de sus dos abogados, Ascensión Joaniquet y Marc Molins. «Se lo debo a ellos».

Al ser preguntado sobre las causas que cree que motivaron la denuncia contra él, Muñoz apunta dos muy concretas: el denunciante «no estaba dispuesto a pagar el préstamo bancario» de 450.000 euros que el asesor fiscal le avaló para recuperar el descubierto de los pagarés impagados y, segundo, era «consciente de las irregularidades fiscales que había cometido». «Pretendió derivar hacia mí su presunto delito fiscal», resalta Muñoz.

Tal como recoge la sentencia, a raíz del proceso judicial, la Agencia Tributaria hizo sendas inspecciones al denunciante y al acusado. A este último le revisaron las cuentas de cinco años, desde 2008 hasta 2012, «sin incidencia fiscal alguna», puntualiza Muñoz, mientras que en el caso del propietario de Excavaciones es Vedrà, al que sólo fiscalizaron esta empresa y por un periodo de tres años (2009-11), los agentes detectaron impagos al fisco por importe superior a 120.000 euros, el límite que marca la comisión de un delito fiscal.

El asesor fiscal asegura que «periódicamente» advertía al denunciante de que era «irregular» su sistema de pago de los tributos, sin aportar facturas a la gestoría, a partir de listados con las cifras «redondas» de lo que se debía pagar. Muñoz insiste en que era el denunciante el que «dirigía lo que había que abonar». Precisamente, la sentencia destaca que «llama poderosamente la atención la ausencia de facturas que indiquen el origen de las cantidades». No se halló ninguna en los registros policiales.

Financiación del cliente

También sorprende que el asesor fiscal ayudara a su cliente a financiarse, lo que fue el origen de sus problemas. «No lo hago con todo el mundo, no soy un banco. Lo hacía con él, pero salió mal. Hubo exceso de confianza, buena fe por mi parte y mala fe por la suya», indica, para explicar acto seguido: «Los números empezaron a no cuadrarle o decía que no tenía dinero. Para autofinanciarse, él me daba pagarés y yo a su vez le daba pagarés míos para que mutuamente nos los descontásemos. Los míos se pagaron todos. En cambio, los suyos...».

Así, llegó un momento, según Muñoz, en que «ningún banco descontaba los pagarés» del denunciante porque tenía «un gran índice de impagos». «Pero él sí había descontado y cobrado pagarés míos por más de 450.000 euros. Ni profesionalmente ni socialmente, me podía permitir el lujo de dejar los míos sin pagar. Entraría en un registro de impagados», justifica.

Para solventar esta deuda, el denunciante planteó a Muñoz (en el juicio el deudor dijo que fue Muñoz el que lo propuso) hacerlo con un préstamo bancario, pero el banco puso la condición de que el economista lo avalara. Y lo hizo. «Me llamo Juan Miguel pero no soy San Miguel Arcángel. Era un dinero mío que él se había llevado», subraya Muñoz para justificar su aval.

El denunciante pagó la cuota del préstamo unos pocos meses y después se desentendió, indica Muñoz. En el juicio, el denunciante, con el que este diario trató ayer infructuosamente de contactar, dijo que desconocía quién pagó el préstamo. Lo saldó el avalista.