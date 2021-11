14.100 mayores de 65 años se vacunarán a la vez de covid y gripe

Alrededor de 14.100 personas mayores de 69 años de las Pitiusas (o entre 65 y 69 vacunados con Janssen) podrán recibir, a partir del lunes, la doble vacunación: dosis de refuerzo del suero contra el covid y vacuna contra la gripe, según detalló ayer el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Estos más de 14.000 usuarios son los que está previsto citar (de hecho, hace días que se les ha comenzado a llamar) para esta vacunación combinada, que comenzará este lunes a primera hora de la mañana en los centros de salud.

Hasta el momento, se ha citado ya al 81,38% de estos usuarios 69 de las Pitiüses, un total de 11.475, a los que se administrarán las dos vacunas en una única cita. En el total de Balears está previsto aplicar esta vacunación combinada a unas 119.000 personas, de las que ya se ha citado a unas 33.000. «Es importante proteger a esta población de las dos enfermedades», indicó la coordinadora autonómica de vacunación contra el covid, Eugènia Carandell, durante una rueda de prensa que se celebró en Mallorca. «No hay muchos casos de coinfección pero puede ser grave, por eso hay que insistir para que se pongan las dos vacunas», señaló Carandell, que detalló que los dos últimos días se ha estado administrando la vacuna de la gripe a los internos en las residencias de mayores, a los que ya se había puesto la dosis de refuerzo contra el coronavirus hace unas semanas.

Desde el Servei Balear de Salud detallaron que en las Pitiüses se ha administrado la dosis de refuerzo a unas 400 personas pertenecientes al conocido como grupo siete, esto es, inmunodeprimidas.

En estos momentos tienen la pauta completa de vacunación en las Pitiüses 13.564 personas de más de 70 años, según los últimos datos publicados ayer en el visor covid de la conselleria balear de Salud: 12.737 en Eivissa (7.998 setentañeros y 4.739 que superan los 80 años) y 827 en Formentera (495 y 332). En Eivissa el porcentaje de vacunados oscila entre el 96,9% y el 99,6% en función de la franja de edad, mientras que en Formentera es bastante menor: entre el 75,7% y 85,8%.

A partir del lunes también se pondrá la vacuna de la gripe a las embarazadas que estén en el tercer trimestre de la gestación. «A partir de la semana 27», matizó la coordinadora de vacunación. Salud desconoce cuántas mujeres están en esta situación en las Pitiüses ya que, recordó, no todas realizan el seguimiento de sus embarazos en la sanidad pública. La captación de estas mujeres será «oportunista», es decir, que se les propondrá a través de las matronas y el resto de personal sanitario. Carandell destacó que estas mujeres deben vacunarse ahora y no esperar al inicio de la campaña de vacunación de la gripe para la población general, el próximo 22 de noviembre: «Así se asegura que cuando llegue la gripe los recién nacidos estarán protegidos».

Carandell reconoció ayer que las personas de entre 20 y 39 años son a las que más les está costando vacunar contra el coronavirus. «Es un población con mucha movilidad social, que en general goza de buena salud y que piensan que no les hace falta vacunarse», explicó la responsable de la campaña antes de señalar que se sigue tratando de convencer a los no vacunados. Al mismo tiempo se intentan «mejorar los registros» y se estudian las causas por las que hay personas que no se vacunan. «Hay un pequeño grupo de antivacunas, pero también hay quien no se acaba de fiar», reconoció.

La coordinadora autonómica adelantó que a partir del 25 de noviembre se comenzará a administrar una segunda dosis a los menores de 65 años que recibieron la vacuna de Janssen, unas 30.000 personas en Balears, según Salud, que no supo precisar el número en las Pitiüses. «Es una buena vacuna, pero los estudios apuntan una menor eficacia frente a la variante Delta», justificó. No recibirán este recordatorio los menores de 65 años que hayan pasado el covid. «No la necesitan», zanjó.

Menos casos activos y menos hospitalizados en la última jornada

En las últimas 24 horas los laboratorios detectan seis casos en Ibiza y uno en Formentera. Ibiza cuenta en estos momentos con once hospitalizados por coronavirus, la cifra más baja registrada en los últimos cuatro meses. Hay que remontarse al 8 de julio en el histórico de datos de la pandemia de la conselleria balear de Salud para encontrar un número tan reducido de enfermos graves y críticos. En estos momentos hay nueve ingresados en planta (dos menos que ayer) y dos en unidades de críticos, los mismos que los últimos días. El Hospital Can Misses acoge diez ingresados: uno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y nueve en planta. Sólo dos de estos últimos no han dado aún negativo en las pruebas de coronavirus por lo que permanecen en habitaciones de aislados de la planta F de Medicina Interna. Además, hay un enfermo en la unidad de críticos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

En las últimas 24 horas también se ha reducido de forma considerable el número de contagios activos, un 6,5%, según los últimos datos publicados por la conselleria. Eivissa y Formentera suman 230 personas contagiadas en este momento, la cifra más baja de los últimos diez días. Se alcanzan estos 230 contagios activos después de una jornada en la que los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses detectaran siete positivos (seis en Eivissa y uno en Formentera) al tiempo que los médicos daban más de una veintena de altas.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria, se encuentran 219 afectados: 216 en Eivissa y tres en Formentera. En la última jornada se ha reducido el número de profesionales sanitarios que están en vigilancia, que han pasado de siete ayer a cinco hoy. También hay menos contagiados: tres, dos menos.