Negocian un año de alquiler en la Península como salida a un desahucio en Ibiza

El sindicato CGT de Ibiza a través de su representante, Rafa Sánchez, llegó ayer a un acuerdo con la conselleria de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vila, con cuya titular, Carmen Boned, se reunió, para buscar una solución al desahucio de un vecino de la localidad.

Agustín Crespo, de 69 años, debía abandonar el piso donde vive en los Apartamentos Lido de ses Figueretes el próximo 9 de noviembre por impago del alquiler debido a que solo percibe los 469 euros del ingreso mínimo vital, por lo que tiene que elegir entre comer o pagar al casero.

Como en Ibiza no se encuentra una vivienda que reúna las características que económicamente pueda asumir el afectado, el Ayuntamiento ha aceptado, según explicó el representante de CGT, buscar una solución en la Península, asumiendo el Consistorio el alquiler por adelantado de un año, siempre y cuando Crespo pueda seguir manteniéndolo durante el segundo año.

«El Ayuntamiento se hará cargo del coste de todo su traslado a la Península, porque no hay una alternativa para Agustín en Ibiza, no hay viviendas», insistió Sánchez. Ante esta dificultad, el Consistorio «pagará por adelantado un año de contrato de alquiler en la Península, y luego habrá un seguimiento y una coordinación entre los técnicos del Ayuntamiento de Ibiza con los técnicos del ayuntamiento a donde vaya a vivir». La solución fue propuesta por CGT «en vista de que no hay vivienda social en Ibiza», e indicó que los precios más baratos que están encontrando están en la Comunidad Valenciana, en Castellón.

Mientras, el Juzgado de Ibiza ha admitido la petición de prórroga extraordinaria de este desahucio de un mes, por lo que Agustín Crespo tendrá que abandonar su domicilio el 9 de diciembre.