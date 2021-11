Ibiza cuenta en estos momentos con once hospitalizados por coronavirus, la cifra más baja registrada en los últimos cuatro meses. Hay que remontarse al 8 de julio en el histórico de datos de la pandemia de la conselleria balear de Salud para encontrar un número tan reducido de enfermos graves y críticos. En estos momentos hay nueve ingresados en planta (dos menos que ayer) y dos en unidades de críticos, los mismos que los últimos días. El Hospital Can Misses acoge diez ingresados: uno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y nueve en planta. Sólo dos de estos últimos no han dado aún negativo en las pruebas de coronavirus por lo que permanecen en habitaciones de aislados de la planta F de Medicina Interna. Además, hay un enfermo en la unidad de críticos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

En las últimas 24 horas también se ha reducido de forma considerable el número de contagios activos, un 6,5%, según los últimos datos publicados por la conselleria. Ibiza y Formentera suman 230 personas contagiadas en este momento, la cifra más baja de los últimos diez días. Se alcanzan estos 230 contagios activos después de una jornada en la que los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses detectaran siete positivos (seis en Ibiza y uno en Formentera) al tiempo que los médicos daban más de una veintena de altas.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria se encuentran 219 afectados: 216 en Ibiza y tres en Formentera. En la última jornada se ha reducido el número de profesionales sanitarios que están en vigilancia, que han pasado de siete ayer a cinco hoy. También hay menos contagiados: tres, dos menos.