Absuelto al asesor fiscal detenido hace nueve años en Ibiza en una operación policial

Además, el Ministerio Público solicitaba para el acusado el pago de una indemnización para las sociedades del denunciante de 1,2 millones de euros, cuantía que el empresario denunciante elevaba a 1,7 millones (por el supuesto débito). El economista, en cambio, sostiene que el denunciante le adeuda un total de 800.000 euros.

La sección segunda de la Audiencia Provincial afirma, en su sentencia, que «no puede concluirse» que el acusado se hubiera apropiado «con dolo» del dinero del denunciante. «Es más, de las relaciones profesionales entre ambos, por la gestión de la contabilidad y administración fiscal y laboral de las empresas del denunciante, que no están mínimamente claras, se desprende que puede existir saldo a favor del denunciante pero también del acusado», destaca el fallo judicial, que agrega que «sólo si se lleva a cabo una auditoría fiable y completa del grupo empresarial y de los cobros y pagos efectuados por la gestoría, se podrá determinar quién debe a quién». Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

El economista que ahora ha sido absuelto fue detenido por el Cuerpo Nacional de Policía en mayo de 2012, en una operación sonada con registros en la gestoría, su domicilio particular y su finca en Sant Rafel.

Relación desde 1990

La relación profesional entre el asesor fiscal y el empresario de Excavaciones es Vedrà se remonta a 1990, cuando dicha empresa se constituyó, precisamente, en la gestoría de Muñoz. Desde 2007 hasta 2011 esta gestoría llevó la contabilidad, los pagos fiscales y la Seguridad Social de todas las sociedades del denunciante.

En su declaración en el juicio, el denunciante explicó que entregaba pagarés a nombre de Muñoz para pagar al fisco las cantidades que el experto en economía le decía y que, en 2011, al pensar que estaba pagando mucho, consultó con otros asesores que detectaron que había impagos, motivo por el cual incluso fue embargado.

Sin embargo, el asesor fiscal dijo en la vista oral que el denunciante pasaba listados, en vez de facturas, de los pagos que tenía que efectuar, con «números predeterminados y redondos», lo cual le parecía «irregular». Según su declaración, el denunciante decía qué impuestos había que abonar, sobre todo las cotizaciones de la Seguridad Social, que cumplía «a rajatabla» porque se dedicaba a «la obra pública». También dijo el propietario de la gestoría que hubo «muchos» pagarés «impagados» y que llegó a adelantar pagos que el denunciante le devolvió en especie, con obras en su finca de Sant Rafel.

Incluso, para hacer frente a los pagarés devueltos de su cliente, el asesor fiscal avaló un préstamo bancario de 450.000 euros (al denunciante no se lo daban sin esta condición por «la falta de credibilidad financiera») que, curiosamente, acabó pagando el avalista.

De los testimonios practicados en la vista oral, el tribunal concluye que «no existe ningún dato o circunstancia reveladora» de la existencia de «indicios claros y contundentes» del delito del que se acusaba al asesor fiscal. Tampoco las cuatro pruebas periciales, una de la Agencia Tributaria.

Así, la sentencia recalca que «no hay prueba plena convincente y fundada» que acredite que el acusado se apropió de dinero del denunciante o que las cantidades que este último le entregaba para pagar impuestos, gastos de Seguridad Social y notaría, entre otros, «se destinara a otros fines» y que, tal como denunciaba el dueño de Excavaciones es Vedrà, el asesor fiscal se lo quedara.

Agrega el fallo judicial que la relación profesional entre ambos era «absolutamente caótica» y que, de hecho, así lo reconocieron durante el juicio tanto testigos de la acusación como de la defensa.

Dinero para compra de ganado

Durante el juicio, el asesor fiscal también explicó que los 270.000 euros que se hallaron en su domicilio durante los registros policiales eran para comprar caballos y ganadería para su negocio (en su finca de Sant Rafel) y justificó que estas compras «siempre se hacen en efectivo».

«Una relación que se escapa de la lógica mercantil»

Las cuatro pruebas periciales practicadas, dos por parte de la acusación, una de la defensa y otra por la Agencia Tributaria a petición del juzgado, «no arrojan luz» sobre «la desordenada contabilidad» existente, según destaca la sentencia de la Audiencia Provincial. El perito de la defensa llega a la conclusión de que «la relación entre las partes se escapaba a la lógica mercantil, la de que el cliente paga al proveedor y no al revés», en referencia al abono por parte del asesor fiscal de los pagarés devueltos del denunciante (más de 455.000 euros) o el préstamo bancario de 450.000 para cubrir el agujero económico que avaló y pagó el propietario de la gestoría. De hecho, la sentencia destaca que llama «poderosamente la atención» que el denunciante dijera en el juicio que desconocía esta operación bancaria.

La sentencia destaca que estas circunstancias no se tuvieron en cuenta en los dictámenes periciales. El tribunal también apunta que la pericial de la Agencia Tributaria sólo analiza una de las empresa (Excavaciones es Vedrà) y a partir de los datos que suministra el perito de la acusación. «Luego difícilmente puede llegarse a la claridad que debe erigirse como necesaria para determinar si hubo o no desvío de fondos», concluye.

Los magistrados también echan en falta una prueba: el testimonio de una antigua trabajadora de la gestoría que ascendió al segundo escalafón de la estructura de la gestoría y llevaba personalmente la cuenta del propietario de Excavaciones es Vedrà. Tanto la acusación particular como la defensa solicitaron su testimonio, pero «sorprendentemente y de forma incomprensible», según la sentencia, renunciaron.

Le sorprende más al tribunal que la acusación particular no quisiera que esta extrabajadora de la gestoría declarara en el juicio y no tanto que no lo pidiera la defensa, ya que, «al parecer, ha habido contiendas entre ellos».

La sentencia destaca que la ausencia de dicha prueba y «las más que contrapuestas periciales, dejan la causa carente de una prueba básica y esencial».