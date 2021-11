Six Senses Ibiza anunció ayer el lanzamiento del Fondo de Sostenibilidad Six Senses Ibiza, un proyecto sin ánimo de lucro destinado a apoyar a organizaciones e iniciativas locales que generan un impacto social y medioambiental positivo para la isla. Financiado con recursos propios, Six Senses Ibiza destinará anualmente al Fondo de Sostenibilidad el 0,5 por ciento de los ingresos operativos del resort y del 100 por cien de los ingresos obtenidos del juguete-mascota de Six Senses Ibiza, un erizo de trapo a la venta para los huéspedes.

Podrá concurrir al Fondo de Sostenibilidad «cualquier organización o proyecto dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas a través de acciones e iniciativas que cuiden el medio ambiente, proyectos que velen por la preservación de la naturaleza y los ecosistemas marino y terrestre insulares y que contribuyan al desarrollo sostenible de Ibiza y sus habitantes», explicó Six Senses Ibiza en una nota de prensa.

Los proyectos aspirantes a obtener financiación deberán demostrar un beneficio para la comunidad local en áreas como educación, sanidad, infraestructuras, investigación, mejora de los hábitats naturales y conservación de la flora y fauna, entre otras categorías. Asimismo, se valorará el compromiso de las candidaturas con al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.

Presentación de solicitudes

La convocatoria de presentación de solicitudes para la primera anualidad del fondo, correspondiente al ejercicio operativo 2021, se abrirá el próximo 15 de noviembre. Los interesados podrán remitir sus solicitudes hasta al 15 de enero, pidiendo el formulario de participación en el siguiente correo electrónico: socialsustainabi lity-ibiza@sixsenses.com

Las solicitudes serán estudiadas por un comité técnico creado para tal fin, valorándose los objetivos, beneficiarios y el impacto para la comunidad y el medio ambiente de cada candidatura.