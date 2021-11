El mundo de la danza novelado por una ibicenca

Aunque lo suyo es el baile clásico y la docencia, Emmanuela Torres decidió a principios de año lanzarse a escribir. El resultado fue ‘Destellos de danza. En busca de un sueño’, un «relato novelado» que ha autopublicado con Círculo Rojo y que presentará hoy a las 20.15 horas en la Biblioteca Municipal de Ibiza, en Can Ventosa, junto a su hermana Mariola Torres. Profesora de ballet en el Conservatori Professional de Música i Dansa d’Ibiza i Formentera 'Catalina Bufí’, Torres explica que su primer proyecto literario fue «fruto del azar». «La idea surgió un día gris cuando me topé en un cajón con varios diarios y libretas en las que tenía registradas experiencias que me habían impactado y anécdotas que había vivido a lo largo de mi formación como bailarina y luego como profesora y coreógrafa», explica. Lo que hizo Torres es ficcionar todas estas situaciones reales dándoles «un toque de imaginación». «Esto es un relato biográfico tuneado», comenta la autora después de explicar que fue su pareja, escritor, quien le animó a convertir lo que en principio eran meras anotaciones en un libro. «Poco a poco el relato fue tomando forma. Fui aprovechando ratitos que tenía libres deseando que el día tuviera 48 horas», explica.