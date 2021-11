‘El club del paro’ de David Marqués, premiada en Los Ángeles y Ucrania

La película ‘El Club del Paro’ del director ibicenco David Marqués ha obtenido el premio a la mejor comedia [best comedy feature] en la séptima selección anual que realiza el Silver Mask Life Festival de Los Ángeles, según ha anunciado este certamen. El film de Marqués, además, ha ganado el premio a la mejor comedia en la selección del mes de octubre que realiza el Onyko Film Awards de Ucrania.

La noticia ha pillado completamente por sorpresa a Marqués, que se encuentra en estos momentos en Valencia rodando su nuevo largometraje. «Me ha avisado Ramiro [Acero], el productor, de que habíamos ganado», ha explicado el cineasta a Diario de Ibiza. El film hace referencia a muchos aspectos de la actualidad política y social española, y para Marqués resulta un misterio saber qué habrá entendido el público californiano y ucraniano, pero señala que «es una alegría que la película haya gustado y todos los premios que recibamos, bienvenidos sean».

Todos los títulos ganadores en las selecciones parciales del Silver Mask Life Festival participarán, en diciembre, en una competición para obtener el galardón anual en su categoría. Este certamen, que se celebra a lo largo del año, tiene como objetivo «dar una oportunidad a los cineastas independientes» y ofrecer al público la oportunidad de disfrutar de títulos que «se aparten de la producción convencional».

Según explica el productor de ‘El Club del Paro’, la película ha sido seleccionada también en el New York International Film Awards -especializado en producciones independientes- y en el AXD Film Festival en Alexandrópolis (Grecia). Además, aspira a una nominación a los premios Goya con el tema original del film cantado por Muchachito.

‘El Club del Paro’ se estrenó en el Festival de Comedia de Tarazona y en salas comerciales el pasado mes de septiembre. «Ahora empieza su recorrido internacional», explica Ramiro Acero, quien destaca que «ha sido preseleccionada por el Festival de Sundance, que decidirá en el próximo diciembre si forma parte definitiva de su selección oficial internacional».

Simultáneamente, la productora Sunrise Pictures está trabajando en la comercialización y distribución de la película en el mercado extranjero.

‘En temporada baja’

Mientras ‘El Club del Paro’ inicia su travesía internacional, Marqués está inmerso en su nuevo proyecto, el largometraje ‘En temporada baja’. El director ibicenco se encuentra en Puçol (Valencia) enfrascado en la tercera semana de rodaje de esta comedia agridulce.

«La película trata de unos hombres separados que viven en un camping. Se trata de una película sobre perdedores, como es habitual en mi», comenta el director.

En este caso, Marqués firma el guion junto a Asier Guerricaechebarria, Javier Echániz y Jon Iriarte. El reparto cuenta con Antonio Resines, Coque Malla, Edu Soto, Fele Martínez, Ana Milán y Nacho Fresneda en sus papeles principales. «Resines tenía una aparición en ‘El Club del Paro’, se lo pasó muy bien durante el rodaje y conectamos, y he tenido la suerte de contar con él en este nuevo proyecto», explica Marqués, que intenta rodearse de caras amigas en sus proyectos laborales. Así, con Fele Martínez ya contó para un cameo en la película ‘Desechos’ y con Coque Malla mantiene una relación de amistad desde que este realizara la canción original de la película ‘Campeones’: «Haber convencido a Coque me ilusiona, ya que será su primera aparición en una película desde hace doce años».