Negocian un año de alquiler en la Península para un vecino que va a ser desahuciado en Ibiza

Debido a que en Ibiza no encuentra una vivienda que reúna las características que económicamente pueda asumir el afectado, el Ayuntamiento ha aceptado, según ha explicado el representante de CGT, Rafa Sánchez, buscar una solución en la Península, asumiendo el alquiler por adelantado de un año siempre y cuando Crespo pueda seguir manteniéndolo durante el segundo año: “El Ayuntamiento se hará cargo del coste de todo su traslado [mudanza] a la Península, porque no hay una alternativa para Agustín en Ibiza. No la hay, no hay viviendas”, insistió Sánchez. Ante esta dificultad, el Ayuntamiento de Ibiza “pagará por adelantado un año de contrato de alquiler en la Península, y luego habrá un seguimiento y una coordinación entre los técnicos municipales con los técnicos del ayuntamiento de donde vaya a vivir”.

La solución fue propuesta por CGT “en vista de que no hay vivienda social en Ibiza. Con este acuerdo, Agustín puede elegir el municipio donde quiere vivir y dentro de lo que pueda pagar cuando pase un año”. Rafa Sánchez explica que los precios más baratos que están encontrado están en la Comunidad Valenciana, en Castellón.

El Juzgado de Eivissa ha admitido la petición de prórroga extraordinaria de este desahucio de un mes, por lo que Agustín Crespo tendrá que abandonar su domicilio el 9 de diciembre.

Por su parte, Agustín Crespo se muestra más tranquilo por su futuro, aunque está pendiente de los detalles: “Mi ilusión es quedarme en Ibiza, pero las circunstancias son las que son. No me gustaría que nadie pase por lo que estoy pasando”, declara escuetamente.