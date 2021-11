Los contagios activos de coronavirus vuelven a situarse por debajo de los 250, según los últimos datos publicados por la conselleria balear de Salud. En estos momentos hay 246 personas contagiadas, un 2,76% menos que ayer. Se alcanza esta cifra después de una jornada en la que los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses detectaran cinco nuevos contagios en las Pitiusas (cuatro en Ibiza y uno en Formentera) al tiempo que los médicos dieran una docena de altas a afectados por el covid.

El número de enfermos críticos de covid, en cambio, sube de nuevo. Ahora mismo hay dos, uno más que ayer, después de que uno de los enfermos haya tenido que ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses, que ayer, tras el fallecimiento de un hombre de 77 años, se quedó libre de pacientes covid. La Policlínica Nuestra Señora del Rosario acoge a otro afectado por el virus en su propia unidad de críticos. A ellos hay que sumar los once que se encuentran en planta en el Hospital Can Misses, donde aseguran que únicamente uno de los hospitalizados aún está contagiado. Así, las personas ingresadas por coronavirus en Ibiza son un total de trece.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria, hay 233 contagiados: 231 en Ibiza y dos en Formentera. En las últimas horas no ha habido cambio en el número de sanitarios contagiados (cuatro) ni en el de los que se encuentran en vigilancia (siete).