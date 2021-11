«No imaginaba que Ibiza tuviera tanta riqueza arqueológica»

Elena Navarro y Raquel Pardo llevan dos meses haciendo prácticas de Arqueología en la isla gracias a las becas concedidas por el departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza. En este tiempo han tenido la oportunidad de estudiar cerca de «3.000 piezas» de diferentes épocas, la mayoría cerámica, procedentes de cuatro yacimientos ubicados en Dalt Vila. Muy satisfechas con la experiencia, reconocieron ayer que no esperaban que, arqueológicamente, la isla diera tanto de sí. «Me ha sorprendido. Pensaba que había muchas menos cosas y cuando vine aquí me di cuenta de que estaba equivocada. Es una locura. En Ibiza aprendes un montón porque tienes material de muchas épocas», destacó Pardo, una albaceteña de 22 años que acaba de terminar el grado de Historia y que se ha matriculado en el máster de Arqueología de la Universitat de València. Navarro, una alcalaína de 26 años que estudió el grado de Restauración y Conservación en Madrid y el máster de Arqueología en Granada, coincidió con su compañera: «Conocía la historia de Puig desde Molins, pero no la de Dalt Vila. Pensaba que la mayoría del material sería romano y no me imaginaba que hubiera tanta cerámica».

Las jóvenes becarias hicieron estas declaraciones durante la presentación del resultado de las prácticas que han realizado en el taller de Arqueología del Ayuntamiento de Ibiza, que comenzaron el 1 de septiembre y finalizan hoy. Durante las 300 horas de formación, Pardo y Navarro han realizado «trabajo de laboratorio», supervisadas en todo momento por las arqueólogas y técnicas municipales de Patrimonio Rosa Gurrea y Ángeles Martín. Han lavado, clasificado, siglado, inventariado, restaurado y dibujado material de diversas etapas históricas, hallado en diferentes intervenciones arqueológicas: en las obras de ampliación del aparcamiento del Soto Fosc, en la reforma de la casa consistorial del Ajuntament Vell y en el solar del antiguo edificio del Hospital Civil. Además, las prácticas de dibujo de material arqueológico las han realizado con un lote de cerámicas islámicas halladas en las excavaciones del Museu d’Art Contemporani d’Ibiza (MACE) de 2008.

«Los hallazgos de es Soto Fosc apenas ocupaban una caja, pero sí es verdad que había materiales de todas las fases históricas de Ibiza, por lo que era una manera de que Elena y Raquel pudieran comprobar las diferencias por épocas», destacó Gurrea.

Navarro y Pardo han estudiado, además, el material encontrado en la cisterna púnica que quedó al descubierto en las obras que se están realizando en el Ajuntament Vell. Prácticamente el 100% de estos hallazgos «son romanos», señaló Gurrea. «Casi todo era cerámica, fragmentos de ánforas, cuencos y jarras, que en algunos casos hemos podido restaurar», explicó Elena mostrando la vasija que ha reconstruido casi al completo.

En el taller de Arqueología las becarias han estado también trabajando con un importante lote de materiales del siglo XVI, XVII y XVIII, cedido por el Consell de Ibiza y el Museu Arqueològic d’Ibiza i Formentera, hallado en el solar del antiguo hospital ubicado en Dalt Vila. Por las manos de Pardo y Navarro han pasado restos de fauna de todo tipo, como conejos, gatos y ovejas, además de gran cantidad de piezas de vajillas de distintas procedencias que llaman la atención por su rica decoración en tonos azules.