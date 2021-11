La ibicenca Carmen Vidal brilla de nuevo en los New York Emmys

A Vidal le sorprendió ganar el premio a Mejor Segmento de Deportes con un reportaje sobre un gimnasio de boxeo en Manhattan, Mendez Boxing Gym, que había abordado desde un punto de vista «más humano» que deportivo. «Antes de que empezara la pandemia entrevisté al propietario de este local, Francisco Méndez, un inmigrante mexicano que por desgracia luego murió por covid», comenta Vidal. En la entrevista habló con Méndez de lo que significaba para él el boxeo y del trabajo que le supuso sacar adelante su sueño americano.

A Vidal no le sorprendió tanto el galardón para ‘Nueva York’, que recibieron todos sus productores, entre ellos la ibicenca. En sus 17 temporadas el programa lleva ya 23 New York Emmys. «Este proyecto se centra en mostrar la pluralidad de la comunidad latina de Nueva York desde diferentes ámbitos, como el social, el histórico o el cultural», explica. En este programa de CUNY TV, un canal público que forma parte de la City University of New York y que tiene la voluntad de informar y difundir conocimiento, Vidal no solo trabaja de productora. «Hago de todo. Creo la idea, la produzco, la grabo y la monto. Soy una mujer orquesta», asegura.

El trabajo por el que estaba nominada a Mejor Segmento de Arte, que finalmente no se llevó Vidal, era también un reportaje que hizo para ‘Nueva York’. «Era sobre una banda de música, Almaluna, que se había reinventado durante la pandemia para ofrecer serenatas virtuales», detalla. Si el programa ‘Nueva York’ acumula 23 Emmys, Vidal va por el mismo camino. Con los dos últimos premios, ya son diez los New York Emmys que atesora. «El primero está en casa de mis padres, en Ibiza, junto al Student Academy Award (conocido como el ‘Oscar de los estudiantes’). Los otros los tengo en el salón de mi casa en Nueva York», comenta. Ahora le tocará hacer sitio a dos más, que está pendiente de recibir.

La ibicenca, que vive a caballo entre España y Estados Unidos, hoy viajará a Nueva York para continuar con su labor en CUNY TV, donde lleva trabajando quince años de los 17 que lleva en la ciudad estadounidense. Aprovechando la flexibilidad laboral que ha propiciado la pandemia, Vidal quiere «pasar más tiempo en España» y emprender nuevas aventuras laborales. Ahora mismo, adelanta sin dar más pistas, está desarrollando «proyectos de ficción».