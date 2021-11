Los enfrentamientos con el Govern acaban con la dimisión de Jaume Far

El director de la Oficina Anticorrupción de Balears, Jaume Far, presentó ayer un escrito en el Parlament en el que anuncia que dimitirá de su cargo con efectos a día 1 de enero de 2022. Far asegura que deja el puesto para afrontar «nuevos proyectos profesionales». No obstante, los numerosos enfrentamientos por sus investigaciones con el Govern y con la Sindicatura de Comptes han abocado a su marcha al frente del órgano que lucha contra la corrupción. Far es alto funcionario de la Agencia Tributaria como inspector de finanzas, el más alto nivel funcionarial. Su nuevo destino es la Unidad de Investigación y Blanqueo de Capitales de la Agencia Tributaria en Balears.