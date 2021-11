La Asociación Española de Productores de Sal Marina (Salimar) ha solicitado a Bruselas que el futuro etiquetado oficial de la UE de sal ecológica sea únicamente concedido a las obtenidas por evaporación natural, mediante la acción del sol y el viento, por ser la única respetuosa con el medio ambiente.

Salimar está formada por Salinera Española (Ibiza y Murcia), Marítima de Sales (Cádiz), Infosa (Tarragona), Salinas de Es Trenc (Mallorca) y Bras del Port (Alicante), cuyas explotaciones abarcan 7.200 hectáreas y suponen el 85 por ciento de la sal exclusivamente marina de España, con unas 750.000 toneladas al año.

Fuentes de Bras del Port, con sede en Santa Pola (Alicante), han informado de que la Comisión Europea ha encargado a un grupo de expertos un informe sobre producción y etiquetado de productos ecológicos, el cual incluye por primera vez la sal.

Las «incoherencias»

En dicho documento, la patronal española de sal exclusivamente marina advierte «incoherencias» en torno a las técnicas de producción admitidas.

Salimar cree que deberían ser consideradas ‘ecológicas’ las sales que son fruto de la evaporación natural (por la acción del sol y el viento), como la marina o la sal gema.

Por el contrario, la patronal afirma que no deberían ser incluidas en el catálogo de ‘ecológicas’ las que proceden de la minería (destrucción de los ecosistemas), de la disolución de la sal gema (por uso intensivo de agua, derrumbes y filtraciones), de la evaporación forzada (sales vacuum, uso intensivo de energía y cambio climático), ni las que usan productos químicos (aditivos o coadyuvantes).

Beneficios y sostenibilidad

«En dicho informe (encargado por la Comisión Europea para la etiqueta ecológica, ‘Eurohoja’) se permiten métodos de producción que entendemos que no resultan ni beneficiosos para el medio ambiente ni sostenibles» y que, según Salimar, «están, por tanto, en contradicción con el objetivo de las normas de producción ecológica».

Para la asociación, la sal solo puede ser considerada de producción ecológica cuando tiene un origen natural, como agua de mar o salmueras como lagos salados o manantiales y cuando es el resultado de una cristalización solar, es decir, con la única acción del viento y sol y sin el añadido de ningún producto químico.

Además, estas explotaciones generan ecosistemas basados en humedales ricos en biodiversidad y reconocidos como parques protegidos, junto con la sal naturalmente evaporada.

«Para la producción de estas sales no es necesario añadir ningún aditivo y, además, podrían cubrir la demanda potencial de este mineral a nivel europeo», según Salimar, que añade que «igual que no podemos aspirar a producir tomates ecológicos en climas donde no funcionan dichos cultivos, no podemos esperar que en todas las regiones de Europa sean productoras de sal ecológica».