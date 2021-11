El Consell de Ibiza tramita una sanción por la obra del exalcalde que taponó un drenaje viario

El departamento de Carreteras del Consell de Ibiza tramitará una sanción, según explica el vicepresidente primero, Mariano Juan, contra la empresa promotora de las obras de explanación de un terreno situado frente a la gasolinera del aeropuerto que taponaron un drenaje de la vía.

A finales de 2013, el Ayuntamiento de Sant Josep abrió un expediente de infracción urbanística a Tecnomarina Roselló SL, cuyo administrador único era entonces el exalcalde de Sant Josep José Serra Escandell, fallecido en 2017, por estas obras, que, al amparo de una licencia de obra menor para instalar una valla y acondicionar el terreno que se usa como aparcamiento, se destruyeron un pozo y un safareig que figuran en el inventario del Patrimoni Hidràulic de las Pitiusas. Se trataba de los últimos elementos que quedaban en pie de la antigua casa payesa de Can Pere Arabí, de 1783.

Infracción caducada

Sin embargo, el expediente de infracción urbanística quedó en nada porque, tal como publicó este diario, el Ayuntamiento no lo tramitó y se superaron los plazos legales para hacerlo. El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, dijo a principios de este año que no tenía ninguna explicación de por qué este expediente se había dejado caducar.

Guerrero, que entones aún no había asumido la alcaldía, dijo que no había excusa alguna para justificar por qué este asunto «se quedó enganchado», exculpó de ello a los funcionarios y añadió que en ningún caso había habido «mala fe ni ánimo de dejar que transcurrieran los plazos» para que no hubiera consecuencias.

Dos semanas después de la concesión de la licencia de obra menor, en 2013, a requerimiento del departamento de Carreteras del Consell, un técnico municipal comprobó en una inspección a la obra que se estaba ejecutando «un terraplenado de tierra» que por «su envergadura no podía considerarse que fuera el acondicionamiento autorizado de la parcela. El Ayuntamiento ordenó la paralización de las obras.

En abril de 2015, el promotor de las obras pidió que se levantara la suspensión de los trabajos porque «ya se había restituido la legalidad». Fue entonces cuando el Consistorio pidió un informe al Consell para que determinase si el terraplenado de la parcela, que se ejecutó sin el correspondiente informe preceptivo de Carreteras, había afectado al drenaje de la vía.

Los técnicos de Carreteras de la institución insular concluyeron, en su informe, que «la situación actual no respeta las condiciones de drenaje de la carretera». Pese a ello, el Ayuntamiento no siguió adelante con la tramitación del expediente y este caducó.

En el caso de la sanción que tramita el departamento de Carreteras, el vicepresidente primero de la institución recuerda que, al afectar las obras al dominio público» la posible sanción «no prescribe». Los juristas del Consell están determinando si la infracción cometida es «grave o muy grave».

Oficio al Govern balear

Paralelamente, el vicepresidente primero del Consell envió hace unos días a la conselleria balear de Territorio un oficio en el que le requiere que manifieste si, según el criterio de sus técnicos, se debería eliminar el tapón que «dificulta el libre paso del agua» o si considera que esto podría afectar al drenaje actual de la autovía.

Este drenaje no formaba parte del proyecto de la autovía del aeropuerto, que se encuentra por debajo. En función de ello, el Consell exigirá a los promotores de la obra que restablezcan esta salida de agua a su situación anterior, según explica Juan.