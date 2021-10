«Desde la administración debemos favorecer la formación de la lengua y ofrecer cursos a los profesionales para que tengan el requisito [del conocimiento del catalán] cuanto antes», dijo la consellera de Salud, Patricia Gómez, en su reciente visita a Eivissa. Una frase que el sindicato SAE considera que es más la expresión de un deseo que una realidad.

«Los profesionales de la sanidad que quieren aprender el catalán no lo tienen fácil», denuncia Rosa Planells, portavoz del Sindicato de Técnicos de Enfermería, quien señala: «Los cursos que organizan desde Normalización Lingüística tienen pocas plazas y se agotan rápidamente». Comenta también que a día de hoy no hay nuevos cursos de catalán y que no está previsto que se vuelvan a poner en marcha hasta enero.

Según el sindicato, ya que se vuelve a requerir el conocimiento del catalán, desde la conselleria de Salud se deberían impulsar cursos específicos de formación para el personal sanitario: «Los técnicos en enfermería nos estamos reciclando continuamente y asistimos a muchos cursos de formación. Si también hay que ir a cursos de catalán, nos deberían poner las cosas más fáciles. Deberían haber más cursos y se deberían impartir en el hospital».

Planells reclama que se aumente también el número de plazas de los cursos de catalán, ya que señala que «son de utilidad también incluso para las personas que hablamos ibicenco, pero no tenemos los conocimientos en formación reglada».

Una petición que comparte Carlos Rodríguez, del sindicato Simebal: «Hay médicos de Cataluña y Valencia que se encuentran que aquí no les convalidan su nivel de catalán».

Consultados por este Diario, desde el Ib-Salut explican que ellos no pueden organizar cursos de catalán, ya que esta es una competencia de la Dirección General de Política Lingüística, que es el organismo que concede las acreditaciones del nivel de esta lengua.