Los médicos desmienten a Gómez: «Será difícil encontrar profesionales que quieran venir a Ibiza»

El Sindicato Médico de Balears (Simebal) no comparte el optimismo de la consellera de Salud, Patricia Gómez, quien aseguró en Ibiza que la sentencia del Tribunal Supremo que anula el decreto 8/2018 sobre la exigencia del catalán a los empleados públicos de salud no supondrá un problema a la hora de contratar médicos o enfermeras. «No sé hasta qué punto son ciertas las palabras de Gómez», declara a Diario de Ibiza Carlos Rodríguez, portavoz del Simebal en Ibiza, quien califica el fallo del TS como una «mala noticia».

«Muchos profesionales que puedan estar interesados en trabajar aquí, cuando vean el requisito de conocer el catalán se echarán atrás», señala Rodríguez, quien considera que la actual legislación choca con la situación que vive la sanidad en las Pitiusas: «No hay personal. No hay médicos. Así es imposible fidelizar la plantilla» explica, y considera que regresar a la situación anterior al decreto supone «perder dos años». «La postura del Simebal es que el conocimiento de catalán sea un mérito y no un requisito», resume Rodríguez.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) también expresa su disgusto por la anulación del decreto 8/128. «El decreto estaba bien. No excluía a nadie y te daba dos años de margen para conseguir el nivel de catalán», explica Rosa Planells, portavoz del sindicato en Ibiza: «Que lo hayan tumbado es nefasto».

«Can Misses es un hospital de paso, con mucho personal llegado de fuera de la isla, en un lugar donde además sufrimos el problema de la falta de vivienda, y ahora esta noticia nos supondrá un gran perjuicio», valora Planells, quien añade que «de las personas que hay apuntadas en la bolsa única de técnicos de enfermería de Balears, hay 1.800 que no tienen el nivel de catalán requerido».

En busca de personal

Por su parte, el Sindicato de Enfermería (Satse) opta por no valorar las consecuencias del fallo del TS ni las declaraciones de la consellera Patricia Gómez de que existen excepciones suficientes que permiten que se pueda contratar a médicos y enfermeras, aunque no sepan catalán. «No queremos dar una información errónea que provoque que haya gente que no quiera venir», señala la portavoz del Satse en Ibiza, Verónica León: «No están claras todavía las excepciones y preferimos no pronunciarnos».

Sobre las declaraciones de la consellera, en cambio, la portavoz del SAE comenta no entender «cómo se atreve a decir esto». Planells recuerda que el pasado verano se hizo un llamamiento público para contratar personal a causa de una situación de emergencia: «Es horrible que tengamos que llegar a esta situación, ofreciendo dos meses de hotel porque no encuentras a nadie. No debería ser así».

Por su parte, el portavoz del Simebal denuncia que la falta de personal provoca que se contraten médicos sin el MIR [el examen requerido para el personal médico]: «Muchos médicos que vienen de fuera de España no tienen su título homologado con el MIR de aquí, porque el proceso para lograrlo se demora demasiado, llega a tardar hasta cinco años. Y finalmente, por necesidad, se opta por contratar personal no homologado».