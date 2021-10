Homenaje a las pymes pitiusas, a sus trabajadores y a los autónomos

José Parrot llegó a la Ibiza de 1960 con su pequeño tractor para mover tierras en el nuevo aeropuerto. La isla se preparaba para recibir al turismo que la transformaría para siempre. Tras José, llegó su hermano Ángel, aún un niño, y entonces el tractor ya trabajó día y noche, sin parar, como relató ayer emocionado el hijo de José, Roger, al recoger el premio a la Trayectoria Empresarial que le otorgó la Petita i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera. Después les siguieron los otros dos hermanos, Jaime y Manuel, y en 1962 fundaron la empresa Hermanos Parrot: «Sin darse cuenta, estaban colocando las primeras piedras de un proyecto empresarial de éxito», en palabras de Roger, que recordó que llegaron a una isla «totalmente rural y artesana donde estaba todo por hacer».

Aquel mismo año Juan Bufí comenzó a repartir agua potable por la isla con un camión. La empresa creció de la mano del desarrollo del turismo y el boom de la construcción que llevó aparejado, hasta convertirse en el Grupo de Empresas Juan Bufí, adaptándose a las necesidades de los nuevos tiempos. Juan Bufí, hijo del fundador, recordó ayer que en los veranos se pasaba 14 y 15 horas transportando agua con un camión; se levantaba a las siete y media y regresaba a casa a las doce o la una de la madrugada. Bufí recogió el reconocimiento a la Promoción empresarial y al asociacionismo.

Trabajo duro y compromiso

El esfuerzo, las jornadas interminables, el compromiso, el trabajo duro, la ilusión son comunes a los once premiados ayer por la Pimeef en una gala presencial que, tras un año en blanco por el covid, se volvió a celebrar en el Centro Cultural de Jesús en un ambiente muy cercano a la normalidad prepandemia, salvo por el uso de las mascarillas por parte de los más de 200 asistentes. Aunque fueron once los distinguidos, el acto fue un reconocimiento al trabajo desarrollado por las pequeñas y medianas empresas pitiusas en las últimas décadas, y también durante la crisis provocada por la pandemia, la más grave de la historia reciente, que algunas no han podido superar y que a otras ha dejado maltrechas.

El agradecimiento a los trabajadores de esas empresas, a su entrega y su compromiso, tanto a los actuales como a los que ya no están, fue ayer una constante. «Las empresas sin nuestros trabajadores no somos nada», sentenció Carlos Navarro, del restaurante Umami, premio al Joven empresario junto a su socio Mario Puerta.

Pionero fue también Carlos Tur, que abrió Muebles Carlos, en Formentera, hace 58 años, cuando usaba un carro tirado por caballos para transportar su mercancía. Ayer recibió el premio a la Empresa más destacada de Formentera, convertida ya en una de las más grandes e importantes de la isla, y en una referencia en su sector, como destacó la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Marc Torres recibió la Mención especial a título póstumo para su padre, Mariano Torres, fallecido por covid el año pasado. «Quiso acercar la náutica recreativa a la gente de Ibiza. Fue hijo de un mestre d’aixa y desde los 15 años se dedicó a la náutica. Su huella y su legado siguen entre nosotros. Le echamos mucho de menos», señaló su hijo. Mariano Torres, dueño de Motonáutica Ibiza, presidió la Asociación de Náutica durante más de una década y fundó la Feria Náutica de Santa Eulària, que se celebra desde hace 27 años y es cita obligada para el sector.

«Hay que valorar el compromiso y la trayectoria de las pymes, que son la historia del desarrollo económico y social de nuestras islas. Las pymes tienen un papel fundamental para poder salir de esta crisis», declaró el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. El recorrido por la historia reciente de las Pitiusas que fue la gala, a través de sus empresas, se detuvo en Cor Pitiús, dedicada a la construcción, que ha intervenido en destacadas obras públicas como los mercados de Ibiza y Sant Antoni o la desaladora de Formentera. También en la carnicería Can Ros, de Can Bellotera, cuya historia arranca en 1960 con un pequeño negocio y que ahora planta cara a las grandes superficies que la rodean, porque su clientela es fiel: «A veces nos llaman y nos dicen: prepárame la carne que estoy haciendo cola en... una gran superficie, no diré el nombre», contó entre risas Antonio Guasch Serra al recoger la placa.

Tradiciones y arraigo

La Pimeef también distinguió a empresas que han basado su éxito en el mantenimiento y revitalización de las tradiciones, como el Forn Can Bufí, que nació en la cocina de Josefa Ramón y que ahora tiene más de 80 trabajadores y diez tiendas repartidas por Ibiza, así como una legión de incondicionales de sus magdalenas ibicencas y otras delicias de la gastronomía local. La artesana ceramista María José Marí, de Frigolades (distinguida como Autónoma del año), sigue la senda de su padre, Antoni Frígoles, que le transmitió «la pasión por este oficio». Marí dedicó su premio a los autónomos, que con tanta dificultad y esfuerzo sacan adelante sus proyectos. Javier Escandell y Belén Tur, de Enotecum, recogieron el premio a la Difusión del conocimiento y promoción de la excelencia, por su trabajo para fomentar la cultura vinícola.

Las alusiones a la pandemia y las dificultades extremas que impuso a empresas, trabajadores y autónomos atravesaron las intervenciones. Precisamente en plena pandemia nace «uno de los proyectos más valientes e innovadores», en palabras de la gerente de la Pimeef, Maria Àngels Marí: Ibiza Botánico Biotecnológico, cuyo responsable, Eduardo Mayol, recogió el premio a la Empresa revelación. Mayol anunció que Ibiza puede ser referente «en el mundo de la biotecnología».

LOS PREMIOS Empresa más destacada. pequeña empresa Cor Pitiús

Empresa más destacada. pequeño comercio emblemático y de proximidad Carnicería Can Ros

Empresa más destacada de Formentera Muebles Carlos

Empresa más destacada. Mediana Empresa Forn Can Bufí

Joven empresario Carlos Navarro y Mario Puertas, del restaurante Umami

Autónomo del año Mª Jose Marí - Frigolades

Difusión del conocimiento y promoción de la excelencia Enotecum SL

Empresa Revelación Ibiza Botánico Biotecnológico

Mención especial a título póstumo Mariano Torres Arabí de Motonáutica Ibiza

Trayectoria empresarial Hermanos Parrot

Reconocimiento a la promoción empresarial y al asociacionismo Juan Bufí - Grupo de Empresas Juan Bufí