Celebración del Día de las personas sin hogar en Ibiza: «Necesitamos más vivienda social, no más albergues»

El confinamiento para Zana fue «muy difícil». Cuando estalló la pandemia, vivía sola en una infravivienda sin luz y sin agua. La lectura, sobre todo de novelas de Dan Brown, le ayudó a sobrellevar la situación. Ahora esta mujer bosnia, residente en España desde hace 25 años, es usuaria del albergue municipal, donde dice sentirse muy a gusto. «Ya no bebo, ya no me drogo, soy feliz». Lo cuenta por escrito en el texto que acompaña al cuadro que creó cuando asistió al taller de pintura del centro de día para personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Ibiza que impartió una voluntaria, Ana Bonet. Su pintura de vivos colores y figuras geométricas que dibujan una estrella de David forma parte de la exposición que ha montado la entidad en el paseo de Vara de Rey, con cuadros pintados por personas en la misma situación que Zana. La muestra es una de las actividades programadas este mediodía (por ayer) por Cáritas Ibiza para conmemorar el Día de las personas sin hogar, que en realidad se celebra este domingo, 31 de octubre.

Zana es la encargada de leer el manifiesto de Cáritas, en el que la entidad denuncia la desprotección social y la falta de oportunidades de miles de personas que carecen de un techo en España. Reclama, entre otras cosas, «más viviendas sociales, políticas de prevención, acceso a la sanidad y una política de empleo para las personas con más dificultades para acceder a un trabajo».

A continuación habla Diego, trabajador social del programa Personas sin hogar de Cáritas Ibiza. Narra el testimonio de Miguel Ángel, un ibicenco de 44 años con una enfermedad mental que, aunque tiene casa para vivir, la de su madre, y una pequeña paga social, no tiene recursos suficientes para hacer frente a todos los gastos, lo que le ha llevado a pedir ayuda a Cáritas. Miguel Ángel, que se encuentra entre el público, critica minutos después «el laberinto de burocracia» al que se está enfrentando para conseguir una ayuda económica de las instituciones. «Son muy lentas», lamenta tras detallar que «desde principios de año» está inmerso en tramitaciones con el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza para conseguir una ayuda económica que le permita «hacerse cargo de los gastos de su vivienda». Muestra a continuación el cuadro que tiene en la exposición: fondo negro, que representa el volcán de La Palma, y un círculo verde, que simboliza la esperanza. «Allí la erupción ha dejado a miles de personas sin hogar y sin recursos», comenta.

Entre el público está también Natasha Quitak, trabajadora social del programa Personas sin hogar de Cáritas Ibiza. Cuando se le pregunta por las necesidades que hay en la isla y por el futuro Servicio de Acogida Municipal contesta con firmeza: «Lo que falta en Ibiza es más vivienda social, no más albergues. Como primer paso este tipo de recurso está bien, pero no es un hogar digno». Quitak hace mención no solo a las personas que no tienen un techo para vivir sino a aquellas que residen en infraviviendas o en casas que pueden perder en cualquier momento. También habla del covid y afirma que «las personas sin hogar han sufrido especialmente la pandemia».

La trabajadora social explica que en el programa dirigido a personas en riesgo de exclusión social que lleva a cabo Cáritas en Ibiza se atiende «a un centenar de personas al día». Cincuenta de ellas comen en el centro de día, detalla.

El evento reivindicativo y festivo, que ha comenzado a las 11.30 horas con una marcha-cacerolada desde la sede de Cáritas a Vara de Rey, continúa con la música de Alfredo Souza y Chema Pellico.

Se acercan a la celebración, de camino al pleno municipal, el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, y la concejala de Igualdad y Participación Ciudadana, Montse García. Tras contemplar los cuadros de la muestra, se detienen unos minutos a hablar con Miguel Ángel Riera, delegado episcopal de Cáritas Diocesana en las Pitiusas, y con el coordinador de la entidad en Ibiza, Gustavo Gómez. «Hemos hablado de la problemática de la vivienda en Ibiza», comenta Riera, tras explicar que la celebración del Día de las personas sin hogar «ayuda a hacer visible una realidad que muchas veces pasa inadvertida para la mayoría de la sociedad». «La idea de esta campaña, que se celebra en toda España, es reclamar a las instituciones más recursos habitacionales y que se avancen a estas problemáticas», añade Gómez.

Además de trabajadores, voluntarios y usuarios de Cáritas Ibiza, se suman a la celebración algunos residentes y turistas, que se detienen a contemplar los cuadros de la exposición y leer los testimonios de sus creadores, que explican su realidad y cómo han vivido el confinamiento. Abundan los paisajes en esta muestra, como el que ha pintado Craig, un inglés que se refugió en Ibiza después de una separación y que estuvo once años viviendo en la calle. En su cuadro se pueden contemplar las vistas que tenía desde la cueva en la que estuvo durmiendo durante dos años en Puig d’es Molins. Adriana ha pintado un paisaje montañoso de su tierra, Colombia. Al lado está el cuadro que ha hecho uno de sus hijos, Brian, de catorce años, que ha pintado un inmenso cielo lleno de pájaros.

Un espectador se detiene a leer el duro testimonio de Manolo, un malagueño que duerme en una tienda de campaña en Ibiza, la isla en la que reside desde hace 30 años: «Mi vida es una mierda, hay mucha soledad...».