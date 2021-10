108 enfermeras y 23 matronas obtienen plaza fija en las Pitiusas

108 enfermeras y 23 matronas celebraron ayer en el Hospital Can Misses la toma de posesión de sus plazas fijas en el Servicio de Salud tras haber superado un concurso oposición. Del total de las enfermeras, 78 de las plazas son para el Hospital Can Misses, 27 para el servicio de Atención Primaria y tres para el Hospital de Formentera. De las 23 plazas de matronas, 20 son de hospital -18 en Can Misses y dos en Formentera- y tres son del servicio de Atención Primaria