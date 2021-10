Un exprofesor de Matemáticas del colegio La Salle de Palma, español de 23 años, fue detenido por la Policía Nacional por mantener relaciones sexuales con alumnas suyas de 14 años. Otros dos amigos del docente, un boliviano y otro colombiano de 19 y 23 años, también fueron arrestados por idénticos motivos. Mientras, un cuarto implicado permanece investigado por estos mismos hechos.

El profesor del centro escolar palmesano ya había sido apartado del Colegio La Salle al tener sospechas de que hubiera realizado tocamientos a alumnas del centro escolar. No obstante, el docente había seguido manteniendo relaciones sexuales con una de sus exalumnas, al tiempo que sus amigos también tenían sexo con otras estudiantes, amigas de esta.

En el curso escolar pasado, el profesor habría sido sorprendido realizando tocamientos en los pechos a una de sus alumnas. El centro escolar decidió expulsarlo, aunque la causa oficial era no haber respetado la distancia de seguridad de la covid de una de las estudiantes.

Cuando el docente ya había sido completamente apartado del colegio, seguía manteniendo relaciones sexuales con una de sus exalumnas. De hecho mantuvo conversaciones con ella a través de Whatsapp y por medio de las redes sociales. Estas charlas se tradujeron en diversos encuentros sexuales con la menor en su propio domicilio.

Al quedar con su exalumna, el profesor acudió acompañado por tres amigos suyos. Mientras la estudiante se personó con otras amigas suyas, todas ellas adolescentes con edades entre 13 y 14 años, compañeras del mismo centro.

Al parecer los encuentros sexuales del profesor y su amigas con las estudiantes adolescentes se habrían iniciado desde el fin del curso pasado, se mantuvieron durante el verano y se habrían prolongado hasta hace unas semanas. La mayoría de estas citas sexuales habrían sido mantenidas en el domicilio particular del docente.

Tras tener conocimiento de estos hechos, investigadores de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional se encargaron de las pesquisas para averiguar el alcance de lo ocurrido. Tras determinar que el profesor y otros tres jóvenes habrían mantenido relaciones sexuales con menores de 16 años, en concreto con edades comprendidas entre 13 y 14 años, tres de ellos fueron detenidos y uno fue investigado por presuntos abusos sexuales a menores de 16 años.

Ante las sospechas de que su hija de 14 pudiera estar sufriendo abusos, un padre denunció ante la Policía Nacional a un profesor de Matemáticas del Colegio La Salle de Palma ante las sospechas de que su hija de 14 años hubiera tenido relaciones sexuales con él. El centro escolar le rescindió el contrato, que estaba en periodo de prueba, al docente el pasado mes de abril después de que una alumna le contara a su tutora los supuestos tocamientos que había sufrido. Tras convocar a la madre y a la estudiante se tomó esta decisión.

«Invasión del espacio»

Este joven profesor de Matemáticas realizó una breve sustitución en el centro escolar el pasado año. A raíz de este trabajo, el pasado 18 de febrero se le volvió a contratar en periodo de prueba, según señalaron fuentes del centro escolar. Al parecer, su comportamiento en las aulas se caracterizaba por «invadir el espacio personal».

El pasado mes de abril, una alumna comentó a su tutora que el docente le hizo tocamientos al sacarla a la pizarra. Aunque no precisó con claridad cómo fueron los mismos. Tras convocar a la madre y a la estudiante, unos días después no se le renovó el contrato al maestro, según precisaron fuentes del centro. El pasado 23 de abril se puso fin a su relación laboral. Al encontrarse en periodo de prueba, no se tuvo que razonar el motivo de la extinción del contrato. No obstante, en las preguntas formuladas por investigadores desde el colegio se aludió a que no respetaba la separación sanitaria debido a las restricciones derivadas de la covid.