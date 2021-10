Descartan que la variante delta plus cause una sexta ola

No está aún, pero se le espera. El microbiólogo jefe de Son Espases (Mallorca), Antonio Oliver, aseguró ayer que la variante delta plus, una mutación de la variante delta (o india) original que habría sido descrita por primera vez en el Reino Unido durante el pasado mes de julio y que en estos momentos sería la responsable de un 8% de los nuevos contagios notificados en ese país, no ha sido detectada aún en Balears aunque no duda de que tarde o temprano aparecerá.