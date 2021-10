El Consell de Ibiza compensa la retirada del plus ilegal de insularidad con una subida del específico

Para ello, se modificará la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que no se actualiza desde 2002, con una nueva valoración al alza de los mismos que repercutirá en el complemento específico. Esta subida, que en la práctica no es tal porque los trabajadores seguirán cobrando lo mismo, se justifica en las nuevas competencias que la institución ha asumido en los últimos 20 años, las nuevas leyes, como la de protección de datos o función pública, y la implantación de la administración electrónica, que han supuesto un aumento de la dificultad técnica y una especialización de los puestos de trabajo.

El pasado jueves, la mesa de negociación, en la que se integran los representantes sindicales, dio el visto bueno a la nueva valoración de los puestos de trabajo al amparo de los cambios que se han producido en las últimas dos décadas en el funcionamiento de la institución. Todo ello se engloba en el concepto de responsabilidad social corporativa, que es cómo los trabajadores del Consell se relacionan con el público. «Ha cambiado por muchas razones. Ahora es más intensa», explica la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, que también es la responsable de la gestión de Recursos Humanos de la institución.

Escandell expresa su satisfacción por el acuerdo alcanzado, que, destaca, era «vital» para «no poner en riesgo la economía de muchas familias», sobre todo las de los trabajadores con los sueldos más bajos, para los que el plus de insularidad supone entre un 20 y un 25% de su retribución anual.

A partir del 1 de enero, cuando entre en vigor el nuevo presupuesto del Consell, se aplicará esta subida del complemento específico, que compensará la retirada del plus de insularidad. Hasta entonces, este último se seguirá cobrando como en los últimos 15 años.

El gobierno de Pere Palau, del PP, aprobó en 2006 el plus de productividad como un adelanto a la prevista equiparación salarial del personal del Consell con el del Govern y del plus de residencia con el de Canarias. Este complemento se aplica de forma genérica a todos los trabajadores y supone un ingreso mensual de 252 euros.

La Sindicatura de Comptes advierte desde hace unos años de que este plus de productividad es irregular, tal como reconoció, en un informe, el jefe del servicio de Recursos Humanos del Consell. El plus de productividad se puede otorgar de manera individualizada, pero no generalizada como ahora, según el puesto de trabajo en función del cumplimiento de una serie de objetivos evaluables y medibles. Queda pendiente ahora la aprobación de un reglamento con las condiciones para cobrar la productividad.