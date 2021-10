Fiestas de Ibiza: Sant Rafel respira normalidad

La misa solemne comienza casi puntual. La preside Vicent Ribas Prats. Es su segunda fiesta patronal como nuevo obispo electo de Ibiza y Formentera. Sus primeras palabras son para agradecer la presencia en el acto de las autoridades, que se encuentran sentadas en las primeras filas. La corporación municipal de Sant Antoni está bien representada, aunque falta su alcalde, Marcos Serra, que, como explica el propio obispo, está pasando unos días en Madrid. Sí están el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, junto a otros miembros de la máxima institución insular; el conseller de Movilidad y Vivienda del Govern, Josep Marí Ribas Agustinet, y representantes de varios ayuntamientos.

En su homilía, el nuevo titular de la diócesis de Ibiza y Formentera también tiene palabras de agradecimiento para la Colla de Sant Rafel y el coro parroquial, que ponen la nota musical a la celebración religiosa, y especialmente «para los obreros y obreras de la parroquia». «Parece una fiesta normal, solo nos falta quitarnos el morral», comenta con espontaneidad provocando la risa entre los asistentes. Ribas habla entonces del covid. «Lo peor de esta pandemia es que nos ha aislado y nos ha impedido reunirnos. Es necesario el afecto, la compañía, compartir, por eso son tan importantes las fiestas de pueblo», remarca para luego hablar de la figura de Sant Rafel. Aprovecha, además, para recordar que hoy (por ayer) es el Día del Domund y destacar «la gran labor evangelizadora» de los misioneros.

Como en el interior del templo no cabe ni un alfiler, Esperanza y su marido, Toni, de ses Salines, aguardan a que acabe la misa sentados bajo el porche de la iglesia. A Esperanza le gustan muchos las fiestas de los pueblos e intenta no saltarse una. Después de tanto tiempo sin celebraciones, tiene ganas acumuladas. «Los viejos queremos marcha», comenta con una sonrisa, mientra Maria, vecina de Santa Gertrudis, le da la razón y añade: «A donde nos invitan vamos». Conversan, luego, sobre los cambios de capellanes que se han hecho en la diócesis pitiusa y sobre Vicent Ribas Prats. «Estamos muy contentas de que el nuevo obispo sea ibicenco. Es muy buen sacerdote, a ver si no cambia», dicen. Nieves, de Sant Rafel, coincide con ellas. «Es muy campechano y muy bueno. Creo que ha sido una gran elección», asegura.

Dentro de la iglesia continúa la misa. Interviene Francey Gómez Salazar, que pide un aplauso para el nuevo obispo electo. Después, recuerda emocionado que ésta es su última fiesta como párroco de Sant Rafel. Ribas interviene a continuación para felicitar las fiestas y a los Rafaeles y Rafaelas, que celebran su santo. Antes de despedirse, agradece todas las muestras de cariño que está recibiendo desde que fue nombrado obispo. «Intentaré hacerlo lo mejor posible y ser un pastor sencillo y cercano», afirma antes de que suene el himno de Sant Rafel, con el que se da por concluida la misa.

Tras la procesión, baila la Colla de Sant Rafel en la plaza de la iglesia. Es la tercera actuación de sus integrantes vestidos con trajes típicos, recuerda una de las balladores, Esperanza Roselló. «Ya tocaba poder celebrar casi con normalidad», comenta Lourdes, residente en es Cubells. Y como prueba de que todo vuelve a su cauce las «orelletes free covid» que ofrece Simón Planells, el portavoz del grupo PSOE-Reinicia en Sant Antoni.