Alberto Demetrio, economista y consultor especializado en fondos europeos: «Dentro de la Unión Europea, las islas deben levantar la mano para que se escuche su voz»

La adopción de los compromisos de la Agenda 2030 por la Unión Europea -y por extensión, España- supondrá cambios importantes en nuestra realidad. Una transformación que se empezará a ejecutar a través de inversiones como los fondos Next Generation.

Alberto Demetrio pasó por Ibiza invitado por el Foro Marino para pronunciar una charla sobre cómo pymes y autónomos pueden optar a financiarse con los fondos Next Generation. Este consultor es un especialista en gestión de fondos europeos, justo en el momento en que estos se convertirán en la herramienta de una gran transformación económica y social.

La Unión Europea tiene una larga tradición de compromisos incumplidos. ¿Con la Agenda 2030 ahora va en serio?

La UE asumió el liderazgo de las políticas de la Agenda 2030. Se han definido unos objetivos muy claros de lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Es bueno que se lo tome más en serio que China o Estados Unidos, pero su aplicación es complicada. Un ejemplo es

el fin de la producción y venta de coches de combustión en 2035 y la implementación del vehículo eléctrico.

¿Modificará eso la forma en que usamos el vehículo privado?

Electrificar está muy bien, pero significa que debe haber suficiente energía y que llegue a todos los sitios. ¿Se puede hacer? Técnicamente es posible, pero a ver a qué precio.

¿Tenemos suficientes baterías para tantos coches eléctricos? Cuando la flota de vehículos se electrifique, mucha gente pondrá su coche a cargar cuando llegue a casa a las siete de la tarde, por ejemplo. ¿Tenemos suficiente energía en España para que se enchufen millones de vehículos eléctricos simultáneamente? Quizás habrá horarios para cargar el coche, que te toque de la 1 a las 3 de la madrugada y poner un temporizador. Ya veremos.

Se ha hablado también de la limitación de los vuelos por el gran impacto de sus emisiones de CO2. ¿Se termina la era de los vuelos baratos?

Se está trabajando la tecnología para reducir su impacto ambiental. Por ejemplo, que los aviones puedan funcionar con hidrógeno o con biocombustible, o que se compensen sus emisiones mediante certificados de CO2, es decir, permitir que los aviones quemen más CO2 a cambio de que ya no se usen vehículos de combustión. Se pueden buscar este tipo de equilibrios. Se puede negociar.

El cambio de paradigma en el uso del avión afectará especialmente a territorios insulares como Ibiza y Formentera.

También están las Azores, Madeira, las Canarias… territorios a los que no les puedes decir que hay un plan de trenes nocturnos que permitirá reducir el uso de aviones, porque está claro que eso no está pensado para las islas.

¿Y qué se puede hacer desde las islas?

Es importante que levanten la mano y hagan un poco de ruido y digan, ‘¡eh! ¡estamos aquí!’, y posicionarse. Es importante que haya una presencia global del hecho insular, y que estemos en el radar de España y Europa. Los alemanes nos conocen perfectamente, pero en su mapa mental europeo no existimos. Cuando piensan en ecología, en renovables, piensan en la Europa central y el Benelux, pero no en Ibiza.

En este proceso de transición ecológica, ¿qué deberes ha asumido el gobierno español?

Compromisos muy serios. En el 2030 se debe haber reducido al menos un 55% las emisiones de los gases de efecto invernadero respecto a 1990, y prácticamente eliminar las emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. También hay que crear nueve reservas marinas protegidas.

Y para ayudar a esta transformación económica y energética están, entre otros, los fondos Next Generation (NG).

NG es un acuerdo de los 27 países de la UE para mancomunar deuda y llevar a cabo proyectos de manera conjunta, para que los gobiernos no tengan que buscarse la vida por su cuenta en el mercado. El objetivo es arrancar una economía que se paró con el covid. Es una ventana de oportunidad: en pocos meses hay que decidir en qué nos gastamos 69.500 millones euros.

¿No existe el riesgo de que esto se convierta en un cajón de sastre y se gasten los fondos en inversiones dudosas?

Como es algo conjunto de la UE, hay unos compromisos que cumplir. España ya tenía compromisos de digitalización y cambio climático y está aprovechando para meterlos aquí. Que no es reciclar proyectos viejos. La administración pública trabaja de una determinada manera, no es «me levanto , redacto una convocatoria y la publico en el BOE». No es tan fácil. Por eso, si ya tienes tienes parte de esa tramitación hecha, es más fácil ponerlo en marcha. Hay hasta 353 lineas de intervención en términos presupuestarios, de formas de aplicar el dinero. Podemos encontrar muchas cosas variopintas, pero todas deben tener unos hitos y objetivos, para luego presentarlos a Bruselas y que te los paguen, y Bruselas nos ha pedido una coherencia máxima.