Tercer intento para encontrar restos de fusilados en Ibiza

Tercer intento del Govern balear por encontrar los cuerpos de los fusilados en las tapias del cementerio Vell de Ibiza entre el 20 de septiembre de 1936 y la primavera de 1937 y que, originaria y mayoritariamente, fueron allí inhumados en una fosa común. Juan Pedro Yllanes, vicepresidente del Ejecutivo balear y conseller de Memoria Democrática, se desplazó ayer a esta isla para informar de esta tercera fase en la Comunitat, que recordó que es «el desarrollo del plan de fosas que se aprobó por unanimidad por todos los grupos del Parlament» y que en esta nueva edición costará al erario 380.000 euros. Es, también, la tercera intervención en el cementerio de ses Figueretes, donde dijo que tiene «la esperanza de encontrar restos».

En este tercer plan hay previstas siete intervenciones en Mallorca, Ibiza y Formentera, así como la realización de seis estudios «para localizar posibles fosas que puedan motivar, en un futuro próximo, otras intervenciones», dijo Yllanes. Hasta ahora, gracias al plan se han descubierto 17 fosas en Balears y se han encontrado en ellas 161 restos, de los que 30 han sido identificados y entregados a sus familiares: «Desde el Govern no ahorraremos ni un esfuerzo, mientras haya un solo desaparecido en Balears, para localizarlo. Es un ejercicio -añadió- de pureza democrática, de recuperación de la memoria y de la dignidad, de la verdad que envuelve los asesinatos, a cuyas víctimas esperamos encontrar aquí, en ses Figueretes».

Almudena García Rubio, doctora en Antropología Física por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en arqueología funeraria y antropología forense, y representante de la Sociedad Aranzadi, que llevará a cabo la tercera búsqueda, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil en Balears, recordó los pasos dados hasta ahora: «En la primera intervención actuamos en las tres zonas donde los testimonios marcaban posibles enterramientos de víctimas. Sólo fue posible encontrar restos en una de ellas, gracias al testimonio de una familia que nos dijo exactamente el sitio donde habían sido enterrados. Allí encontramos una fosa».

En el siguiente plan de fosas ampliaron la zona inicial y hallaron «restos removidos correspondientes a un mínimo de ocho represaliados». Los califica así «porque presentaban marcas de disparos y había mucha munición asociada de la época», si bien no fueron los únicos asesinados en esas fechas que allí fueron sepultados. También se pudo documentar una de las paredes de las capillas donde se produjeron los fusilamientos, «ya que aún se conservaban las marcas de los disparos».

Movimientos en las fosas

Y ahora el proyecto consistirá en «abrir nuevos sondeos a continuación de lo excavado el año pasado con la esperanza de volver a encontrar algún cuerpo en posición original o, al menos, en posición secundaria». Trabajarán en la fosa común situada a la izquierda del pasillo central: «Parece -detalla García- que en esta parte del cementerio hubo varias fosas de enterramiento. Esperamos que a continuación, menos de metro y medio más allá de donde abrimos el año pasado, podamos encontrar otros. En posición original sería lo ideal, si los enterramientos posteriores no los hubieran movido, o al menos que podamos documentar restos secundarios que nos permitan avanzar hacia la identificación».

Mariano Llobet Román aseguraba que los cuerpos de los represaliados depositados en la fosa común del camposanto de ses Figueretes fueron trasladados al cementerio nuevo, en Cas Mut, tras su inauguración en 1980

Porque como dijo Luis Ruiz, portavoz del Fòrum per la Memòria, las expectativas de hallar los cuerpos de las víctimas (que cifró en más de 100, cuando todo apunta a que fueron alrededor de medio centenar) dejaron de ser «elevadas» al iniciar las excavaciones y «comprobar que en este cementerio ha habido un movimiento continuo que ha alterado las fosas continuamente con enterramientos posteriores». «No hemos encontrado todas las víctimas, que es lo que nosotros queríamos», reconoció. De ese «movimiento continuo» solía hablar Mariano Llobet, exsecretario del Consistorio de Ibiza y estudioso de la Guerra Civil en estas islas, que aseguraba que los cuerpos de los represaliados depositados en la fosa común del camposanto de ses Figueretes fueron trasladados al cementerio nuevo, en Cas Mut, tras su inauguración en 1980.

«Esperamos -señaló Ruiz- que esta tercera fase sea la definitiva, aunque seguramente encontraremos algo en consonancia con lo hallado hasta ahora, restos alterados, probablemente». Ruiz dice estar satisfecho por, al menos, haber «reconstruido el relato histórico al encontrar proyectiles (68) y huesos que presentan perforaciones de proyectiles. (...) Los negacionistas lo tienen difícil para argumentar», afirmación curiosa porque en Ibiza nadie, ni siquiera de derechas, niega que se produjeran aquí sacas y paseos ni sus correspondientes fusilamientos, ampliamente documentados en varios libros.

Comparación de ADN

Hasta ahora no han obtenido pruebas concluyentes de que esos restos correspondan a los ejecutados por los nacionales tras desembarcar en las Pitiusas en 1936: «De momento no hay resultados de ADN porque los hallazgos óseos de la fosa del primer año no lo conservaban y no se pudo hacer la comparación. De los exhumados el año pasado, de las 24 muestras mandadas al laboratorio, 16 sí conservan ADN. Ahora se trabaja en la comparación con el ADN de 13 familias. Aún no hay resultados».

El tercer plan de fosas empezará en Manacor. Continuará en Formentera para intentar hallar los cuerpos de los 58 muertos (literalmente, por hambre: caquexia, se argumentaba en sus actas de defunción) en la colonia penitenciaria que fueron enterrados en el cementerio de Sant Francesc, y luego excavarán en ses Figueretes, «a finales de enero o febrero», durante dos semanas.