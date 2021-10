La luz de París, el olor de Vila...

u París es famosa por su luz (no creo que sea más intensa que la pitiusa), Chicago, entre otras cosas, por su arquitectura y por ser la cuna del house, Roma... ¡Por tantas y tantas cosas! Y Ibiza, nuestra querida y maltratada Vila, es famosa ya por su envolvente aroma a alcantilla, a detritos, a mierda, en definitiva, cuando llueve más de lo habitual. La tormenta de ayer me cogió trabajando y no caí en sus terribles efectos en las calles vileras, principalmente en es Pratet, hasta que me aproximaba a mi humilde morada. Fue llegar a la confluencia de las avenidas de Isidor Macabich e Ignasi Wallis y saltar la alarma nasal. El olor es inconfundible. Los vecinos lo llevamos ya grabado a fuego en el cerebro.