Ca n’Alfredo, Re-art, La Gaia, Eat is Life y MAEF, Premis Gastronòmics Ciutat d’Eivissa

El Ayuntamiento de Ibiza entregó ayer los primeros Premis Gastronòmics Ciutat d’Eivissa en el hotel Torre de Mar, organizados con el objetivo de prestigiar la tarea que realiza la restauración del municipio y que en esta su primera edición han recaído en Ca n’Alfredo (en la categoría de Restaurante de comida tradicional), Re-art by David Reartes (Restaurant de platos y platillos), La Gaia by Óscar Molina (Restaurante concepto), Eat is Life (Restaurante sostenible) y Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (Reconocimiento a la implicación gastronómica).

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, destacó que «cada uno de los premiados desde su ámbito hacen de Ibiza una ciudad referente en gastronomía» y añadió que desde el Ayuntamiento «era importante reconocer y valorar el trabajo que realiza la restauración en el momento más complicado que ha vivido nunca». Por su parte, la concejala Dessiré Ruiz explicó que el Consistorio quiere que estos premios «tengan continuidad» y que «ayuden a los premiados a tener un sello de reconocimiento para ofrecer a sus clientes».

El jurado estuvo compuesto por María Ritter, directora de la Guía Repsol; Pedro Matutes, presidente de la Real Academia de Gastronomía en Ibiza y Formentera; Andrés Rodríguez, presidente de Spainmedia, Revista Forbes y Tapas; Jesús Trujillo, CEO y editor de la guía gastronómica Face Food Magazine; Silvia Castillo, periodista gastronómica de Ibiza 5 Sentidos e Hipólito Guillem, jefe de Sistemas de Diario de Ibiza.