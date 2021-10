Mariano Juan critica «la diarrea legislativa» que existe en Balears

El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, lamentó ayer, en una intervención en el VII Congreso de Viviendas Vacacionales para explicar el reglamento de simplificación administrativa que tramita la institución insular, «la diarrea legislativa» que existe en Balears. «Permítanme la palabra», se excusó previamente Juan, para explicar acto seguido que hay «normas de rango de ley que el Consell debe acatar, y no se pueden alterar, que inciden negativamente no sólo en la actividad económica sino en la propia sociedad». No dio ningún ejemplo.

A través del formato entrevista, y a preguntas de Juan Franch, coordinador de las jornadas y profesor de la UIB, Mariano Juan explicó que la Administración tiene que regular, «pero de forma distinta a lo que se ha hecho hasta ahora». «No somos libertarios. Regular en exceso o encorsetar la actividad económica para tratar de evitar que se haga algo, a veces tiene el efecto contrario», recalcó.

El vicepresidente calificó de «vergonzoso» que se tarde siete años en aprobar un Plan Territorial que tiene entre 10 y 15 años de vigencia y, en este sentido, recordó que la normativa urbanística de Santa Eulària y Sant Joan, que es de 2012, es la única en la isla que está «actualizada». El planeamiento de Vila, Sant Antoni y Sant Josep data de los años 80. «No se prevén viviendas de protección oficial ni zonas verdes. ¿Cómo los va a haber si hace 40 años no se pensaba en estas cosas?», indicó al tiempo que calificó de «dramática la gestión urbanística de Sant Josep y Vila». También dijo que el año que viene se deben aprobar las normas subsidiarias provisionales en las que trabaja Sant Josep (para desbloquear suelos urbanos en los que no se puede edificar) y el plan urbanístico de la ciudad de Ibiza.

El futuro del sector turístico

Previamente, el periodista de El País especializado en nuevas tendencias turísticas Fernando Gallardo abrió la jornada con una conferencia sobre ‘Los nuevos retos del sector’. Sorprendió a los asistentes a las jornadas al afirmar que «viajar ya no es el eje fundamental del turismo» y, sobre todo, al asegurar que «no es verdad» que Ibiza esté reconocida como un destino mundial. En este sentido, el experto explicó que Ibiza cultiva «un turismo receptivo», pero el futuro pasa por «la globalización». «¿Cuántas empresas ibicencas hay en China, la India o Estados Unidos?», cuestionó.

Gallardo se refirió a un proyectado, gestado durante la pandemia y del que forma parte, que consiste en la alianza de ocho cadenas hoteleras (otras 20 podrían sumarse) que «no tiene parangón en el mundo» y que suma un total de 1.200 hoteles de tamaño mediano o pequeño. Tras la crisis sanitaria, el futuro del sector pasa por estas asociaciones, destacó el ponente.

Por otro lado, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, aseguró, en su discurso de inauguración de las jornadas, que el sector de las viviendas vacacionales es el que «mejor ha capeado la difícil situación» que ha provocado la pandemia, con una ocupación de más del 80% este verano. Reconoció, eso sí, que en los primeros meses de la temporada hubo «incertidumbre», pero luego se produjo «la recuperación».

También destacó la importancia de la lucha contra el intrusismo. «Hay que dejar muy claro que Ibiza no puede ver su marca asociada a prácticas ilegales que no sólo ponen en riesgo la salud de las personas sino también la imagen turística», destacó Marí. En este sentido, el presidente reiteró que es «muy preocupante» la «proliferación» de fiestas ilegales que se ha producido este verano por el cierre de la oferta de ocio nocturno.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales (AVAT), José Antonio Llano, destacó que el próximo verano se afronta con «un mayor optimismo». «¿Quién no hubiera firmado una temporada como la que hemos tenido, o la mitad?», preguntó, al tiempo que puntualizó que «no hay que olvidar los interrogantes que depara el futuro» para Ibiza como destino turístico. «Igual podemos vivir igual de bien con un poco menos de turismo, de más calidad», apuntó.