El PSOE vota en contra de tramitar su REB, que otorga rebajas fiscales a Baleares

La proposición del PP, defendida por el senador José Vicente Marí Bosó, salió adelante gracias al voto del senador autonómico de Més, Vicenç Vidal, que consiguió el apoyo de la izquierda confederal, el de ERC y la abstención de Bildu y Junts per Cataluña.

Los senadores de Ciudadanos, por petición expresa de la líder naranja en Balears, Patricia Guasp, también apoyaron la iniciativa, así como los de Vox. La propuesta fue aprobada por 126 votos a favor, 105 en contra y 16 abstenciones. El impacto económico de estas rebajas fiscales para las islas puede llegar a los 275 millones de euros anuales.

La parte fiscal del REB fue aprobada por el Consejo de Ministros en 2019 pero era preciso que se tramitara en el Congreso de los Diputados con rango de Ley. El Gobierno, pese a su promesa al Govern Armengol, no había iniciado su tramitación. Ahora, tras el acuerdo de ayer en el Senado, el Congreso debe impulsar la tramitación parlamentaria.

En un pleno intenso, donde incluso se tuvo que repetir la votación, empezó su intervención Marí Bosó explicando que «la propuesta es calcada a la que acordaron el Govern con el Gobierno de España, salvo que hemos cambiado la vigencia del acuerdo eliminando su culminación en 2026».

El senador popular recordó que este acuerdo supone la toma en consideración de las rebajas fiscales del IRPF, la agricultura o el impuesto de sociedades que compensen los efectos de la insularidad y apuntó que «no venimos a defender intereses partidistas, queremos defender los intereses de Balears». Relató que se perdió una oportunidad en 2015 y otra en 2019, al no llegarse a tramitar por la convocatoria de elecciones. Por ello, pidió al partido socialista que no vuelva a perder la oportunidad de aprobar las rebajas fiscales para las islas que pactó el Govern de Francina Armengol. «Les pido a los senadores socialistas que apoyen tomar en consideración la propuesta y luego en el trámite parlamentario cambien lo que consideren oportuno». El senador popular acabó su intervención elogiando la actitud de su compañero de Més, Vicenç Vidal, que «dentro de nuestras diferencias como patriotas, usted en lo suyo y nosotros en lo nuestro, hoy tenemos un objetivo común y le agradezco su predisposición siempre por el diálogo».

La defensa del ‘no’

El senador socialista por Mallorca, Cosme Bonet, visiblemente contrariado defendió el no del PSOE a tramitar las rebajas fiscales que marca el REB: «No vale la pena entrar en fondo, ya que todos compartimos la necesidad de un REB, pero debemos regirnos por los principios de lealtad y credibilidad. A quien corresponde acordar este régimen es al Gobierno de España con el Govern balear y no a un grupo parlamentario determinado». Bonet denunció las «tácticas del PP para desprestigiar al Govern del Pacto de Francina Armengol por intereses partidistas».

Vicenç Vidal fue el verdadero artífice de que se aprobara la propuesta, al conseguir que ERC y la izquierda confederal apoyara una iniciativa del PP o que Bildu se abstuviera. El senador de Més per Mallorca, que había presentado una propuesta alternativa con algunos matices por si no salía adelante la del PP, recordó que tanto el PP como el PSOE han perdido dos oportunidades de que los ciudadanos de la islas tengan las rebajas fiscales. «Balears es el único territorio no peninsular que no cuenta con un régimen fiscal diferenciado. Lo tienen Canarias, Ceuta y Melilla, pero Balears no. Ha estado en un cajón durante dos años, lo mismo que ha ocurrido con el factor de insularidad que ahora se ha acordado». Vidal proponía también un IVA diferenciado, algo que no contempla la proposición del PP.

El Senador de Més, tras la votación recordó que «se trataba de anteponer los intereses de país a los de partido». «Me hubiera gustado que el REB fuera impulsado por un gobierno progresista, pero el PSOE se ha enredado dos años sin tramitarlo», concluyó Vidal.

La plana mayor del PP de las islas, con su presidenta Marga Prohens a la cabeza, estuvo presente en el pleno del Senado que se celebró ayer. Junto a Prohens asistieron el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; el portavoz parlamentario, Toni Costa, o la secretaria general, Sandra Fernández, entre otros dirigentes populares.

Prohens, muy satisfecha por la victoria política frente a Armengol, aseguró tras salir del Senado: «Se trata de un día de celebración para Balears porque después de años de espera, gracias al Partido Popular, hemos dado un paso de gigante para que compensar los sobrecostes de la insularidad sea una realidad con deducciones y bajadas de impuestos para las empresas y autónomos de Balears».

El Govern y el voto del PSOE

El Govern intentó ayer justificar y minimizar el voto en contra de los senadores socialistas en la cámara alta contra el REB, que han conseguido aprobar el PP y el senador de Més per Mallorca Vicenç Vidal. El conseller de Modelo Económico y portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, apuntó: «A Balears le ha ido siempre mejor cuando ha habido acuerdos entre el Estado y el Govern de aplicación práctica. Se pueden hacer votaciones, pero todo el paquete de ayudas que hemos conseguido como los ERTE, los 855 millones en ayudas para empresas o el factor de insularidad ha sido gracias a acuerdos con el Gobierno».

Negueruela recordó también que el REB que aprobó ayer el Senado es el mismo que pactó Francina Armengol con Pedro Sánchez. Asimismo, al PP le recriminó que recortara prestaciones a los trabajadores y que «preferían que los 855 millones de ayudas a las empresas no vinieran a Balears y se fueran a Madrid o a Andalucía. De ello deberían dar explicaciones en el PP», apostilló el portavoz del Govern.