Consell e Ibiza ultiman la firma del convenio para la futura concesión de buses

Este convenio, un compromiso incluido en el protocolo firmado con el Ayuntamiento de Ibiza y esencial para poder aprobar definitivamente el proyecto de líneas de autobuses de la isla, prevé la participación del Ayuntamiento en la gestión de algunas de las líneas de autobús urbanas y una aportación económica correspondiente a los respectivos servicios.

Mejor coordinación

De este modo, se consigue una mejor coordinación entre las instituciones, que pueden optimizar servicios, y los usuarios también resultan beneficiados por la integración del transporte público. Además, Torres recordó que el nuevo proyecto de líneas obligará a las futuras empresas concesionarias de autobús a ofrecer más expediciones en toda la isla, mejorar las conexiones y operar con vehículos más sostenibles.

Posteriormente, el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Transportes detalló las mejoras que contempla el proyecto de líneas de autobús para el municipio de Ibiza: tendrá 15 líneas, tres de las cuales operarán por la noche; las conexiones serán más directas, se suprimirán recorridos ineficientes y se dotará el servicio con cuatro nuevas líneas puramente urbanas, además de una línea nocturna que unirá Vila, Sant Jordi, Puig d’en Valls y Jesús.

Para no usar el coche

«La puesta en marcha de los autobuses urbanos dentro de la ciudad de Ibiza, con trayectos más continuos y con vehículos más eficientes, significa la continuación del modelo de movilidad que se está impulsando desde el Ayuntamiento de Ibiza para que la ciudadanía empiece a utilizar el transporte público y dar la posibilidad de que no use su vehículo particular. Es un cambio de modelo al que se dirigen las principales ciudades de Europa», manifestó Ruiz después de la reunión mantenida en la sede del Consell.

A continuación, el segundo teniente de alcalde y regidor de Movilidad señaló que su compromiso con la nueva licitación de transporte público en la ciudad y en la isla es firme: «Hemos estado trabajando de manera conjunta para que el objetivo de las dos instituciones sea el mismo, mejorar la conectividad de la ciudad con el resto de los municipios e incorporar las líneas urbanas que permitirán que Vila sea un espacio más saludable y peatonal», indicó Morrás.

Un servicio mejor

Por último, el conseller de Transportes y el director insular de ese departamento agradecieron al Ayuntamiento su predisposición y voluntad de consensuar un convenio para dotar a la isla de un transporte público más eficiente. «Ibiza merece un mejor servicio de autobús y nuestro objetivo es que sea una realidad cuanto antes mejor», aseguró Javier Torres.