Un musical sobre educación vial en Vila

En la actividad, ofrecida en todas las escuelas, han participado los centros de educación Infantil y Primaria de Sa Blanca Dona, Can Cantó, La Consolación, Can Misses, Cas Serres, Portal Nou y Sa Bodega, que asistieron ayer al espectáculo en Can Ventosa.

‘Aprendemos cantando’ es una actividad de educación vial, parte musical y parte en la que se utiliza los guiñoles, que viene desarrollándose por el departamento de educación vial de la Policía Local de Oviedo desde hace más de dos décadas con un gran éxito entre los escolares.

Educación emocional

Su creador es José Vázquez Suárez, es miembro de la Policía Local de Oviedo desde 1984 e integrante del Departamento de educación viaria desde el año 1993. Mediante esta actividad se pretende una educación más emocional a través de tres pilares: los relatos, la música y el guiñol, ingredientes que permiten a los niños aprender a la vez que divertirse. A través de la música y el baile se trabaja la psicomotricidad, lo cual genera que se activen tanto física como psicológicamente y desarrollen habilidades como audición, trabajo del ritmo, coordinación espacial, memoria mecánica, control de la lateralidad o expresión de las emociones, todas muy útiles para su desarrollo y desarrollo en el medio.

Su creador, José Vázquez, fue pionero en una metodología única en la manera de impartir educación viaria en 1995, transmitiendo conocimientos, actitudes y valores a la vez que los estudiantes se divierten, utilizando para ello la música y los guiñoles. Ha participado en numerosas jornadas y congresos nacionales e internacionales, escrito cuentos infantiles, compuesto diferentes musicales y obras de teatro, y ha sido propuesto y reconocido para diferentes premios a nivel nacional en varias ocasiones a lo largo de su trayectoria profesional.