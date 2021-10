Jason Momoa rodará en Mallorca para HBO un ‘reality’ sobre escalada

Fuentes del mundo audiovisual revelan que hace algunos meses la productora se mostró interesada por la isla para este rodaje. «Este pasado verano estuvieron aquí buscando las localizaciones, haciendo el scouting. Andaban detrás de zonas de acantilados y espacios adecuados para la escalada, en concreto para la modalidad de psicobloc», señalan. Asimismo, los permisos para la grabación se están gestionando «ahora mismo».

El propio actor hawaiano, también productor de este proyecto audiovisual, y una veintena de personas del equipo de producción del programa visitaron en días pasados la zona de escalada del Roc de Rumbau de Peramola (Lleida). Éste es otro de los puntos donde aterrizará la grabación, en la que también participará el escalador profesional Chris Sharma, un habitual de los veranos de Mallorca. No en balde, a finales de julio de 2019, tanto Momoa como el deportista compartieron varios días juntos en la zona de la Serra de Tramuntana. El deportista californiano, que lleva quince años afincado en Barcelona, le mostró al actor de Dune las rocas escarpadas de la Tramuntana, donde los amantes de las sensaciones extremas practican psicobloc.

«Está en mi corazón, me encanta escalar, es cuando soy libre. Me mantiene humilde. Me mantiene salvaje», ha confesado Momoa en sus redes sociales, quien también ha inculcado esta pasión a los hijos que tiene con Lisa Bonet, Lola y Nakoa-Wolf, dos adolescentes que le acompañaron en su viaje a la isla hace dos años.

En el programa The Climb doce escaladores aficionados se someterán a una serie de desafíos mentales y físicos a partir de los ascensos por roca y montaña más intimidantes. Son ocho episodios que, además de Mallorca y Cataluña, se rodarán en EE UU, Francia y Austria.