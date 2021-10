Cristina Morató: «Muchas estrellas del Hollywood dorado fueron víctimas de la violencia machista»

Cristina Morató (Barcelona, 1961) mantiene un lazo especial con Eivissa, su amiga María Rosa Chico, hija del pintor Chico Prats, con la que conversará en la presentación de ‘Diosas de Hollywood’ (Plaza&Janés) programada el 22 de octubre a las 20.15 horas en la Biblioteca Municipal de Eivissa, en Can Ventosa. En su infancia y juventud pasó algunos veranos «maravillosos» en la casa que tenía el artista en la isla, invitada por su hija. Lo relata a Diario de Ibiza a través de correo electrónico, ya que la faringitis que le ha dejado prácticamente sin voz impide que la entrevista sea telefónica. Morató necesita cuidarse para el evento del próximo viernes en Eivissa. Promete estar en la isla «aunque sea con afonía».

¿Qué le motivó a centrarse en su último libro en grandes divas del cine?

Me encanta el cine clásico y todo el glamour que envolvía a sus grandes estrellas. Pero en mi libro he querido descubrir al lector el lado más humano de estas inolvidables estrellas del siglo XX que hicieron soñar a millones de espectadores y que fueron protagonistas de una vida en ocasiones mucho más intensa y dramática que la de cualquiera de los personajes que interpretaron en la gran pantalla.

¿Y qué le llevó a escoger en concreto a Ava Gardner, Grace Kelly, Rita Hayworth y Liz Taylor?

Las he elegido a ellas porque, aparte de que fueron verdaderas diosas a los ojos del público, me resultaba muy interesante las conexiones que había entre ellas. Las cuatro compartieron amistad, rodajes y hasta algún que otro amante. Por ejemplo, Ava Gardner y Grace Kelly se conocieron en la película ‘Mogambo’. Durante el rodaje, Ava se quedó embarazada de su marido Frank Sinatra, pero para entonces su matrimonio iba a la deriva y la actriz decidió abortar, también porque se jugaba su carrera si en ese momento tenía un hijo. Fue muy doloroso para Ava, que viajó de incógnito a Londres para abortar en una clínica. Cuando se reincorporó al rodaje en Kenia encontró en Grace a una amiga y confidente. También Elizabeth Taylor y Ava Gardner eran dos chicas de la Metro Goldwyn Mayer y con el tiempo coincidieron en rodajes, incluso Liz tuvo una aventura con Sinatra. La Taylor era muy fan de sus discos y estaba locamente enamorada de él.

Más allá de que triunfaron en la meca del cine, ¿qué tienen en común todas ellas?

Ava Gardner, Rita Hayworth, Elizabeth Taylor y Grace Kelly fueron las mujeres más deseadas y fotografiadas de su época. Más allá de la imagen que proyectaban en la gran pantalla, fueron mujeres de carne y hueso, vulnerables, tímidas e inseguras. Sus vidas estuvieron marcadas por los divorcios, las adicciones, la soledad y los malos tratos. Todas pagaron un alto precio por llegar a lo más alto. Resulta irónico que ellas, que eran consideradas ‘diosas del amor’, no encontraran la felicidad y fracasaran en sus matrimonios.

¿Qué descubre de estas divas que no se haya dicho ya?

Me ha impresionado la historia de Rita Hayworth, que era una magnífica bailarina pero cuya vida estuvo marcada por los abusos sexuales de su padre, el bailarín español Eduardo Cansino. Rita en realidad era Margarita Cansino y su padre la obligó a abandonar la escuela y a actuar con él en antros y locales sórdidos de Tijuana (México) donde se presentaban como pareja artística con el nombre de Dancing Cansino. Su padre abusó de ella desde los 13 años hasta su adolescencia y este trauma le causó un enorme sentimiento de culpa que arrastró toda su vida. También me ha sorprendido descubrir que muchas de estas grandes estrellas de Hollywood fueron víctimas de la violencia machista. Tanto Rita, como Elizabeth Taylor o Ava Gardner sufrieron malos tratos psicológicos y físicos de sus esposos en una época donde las mujeres no se atrevían a denunciarlo.

Comentarios como los de Ava Gardner, que llegó a decir que «en Hollywood a las actrices nos trataban como si no tuviéramos alma», dejan claro que la meca del cine distaba mucho de ser un mundo idílico, especialmente para las intérpretes.

Aquel Hollywood dorado para muchas actrices fue un verdadero infierno. Los jefes de los estudios, como Louis B. Mayer, abusaban de su poder y el silencio era la norma. Estos ejecutivos se consideraban los dueños absolutos de sus estrellas y desde sus despachos decidían sobre sus divorcios, matrimonios y hasta sus abortos. Rita Hayworth fue de las cuatro la que peor lo pasó porque sufrió en carne propia el acoso de Harry Cohn, el mandamás de la Columbia Pictures, un depredador sexual a la altura de Harvey Weinstein.

¿Alguna se atrevió a plantar cara a los estudios?

No era fácil, aunque algunas se vengaron a su manera. Elizabeth Taylor pidió un millón de dólares por interpretar ‘Cleopatra’ y fue su particular venganza contra la tiranía de la Metro Goldwyn Mayer y el señor Louis B. Mayer, a quien culpaba de haberle robado la niñez y haberla explotado desde que era apenas una niña. Es cierto que a las actrices las ninguneaban pagándoles sueldos muy por debajo de sus compañeros. Además los estudios ejercían un estricto control sobre sus vidas obligándolas a firmar una «cláusula de moralidad» donde se comprometían a comportarse en público de manera «decente», a no fumar ni beber y en el caso de que decidieran contraer matrimonio, la última palabra la tenía el estudio.

«Hoy en día nuestros hijos aprenden una historia tergiversada y masculina»

Gracias a sus obras los lectores hemos podido conocer a muchas mujeres audaces y adelantadas a su tiempo que han sido injustamente olvidadas. ¿No piensa que ya es hora de que sus nombres aparezcan en los libros de texto?

Efectivamente, en mis libros como ‘Las reinas de África’ y ‘Las Damas de Oriente’ he querido dar visibilidad a grandes viajeras y exploradoras injustamente olvidadas por la historia. Aquellas mujeres nos abrieron el camino y tuvieron un enorme valor porque nacieron en una época donde eran invisibles. Sin embargo, exploradoras como Mary Kingsley consiguieron recorrer el mundo, realizar importantes estudios de campo y publicar libros de viajes que fueron auténticos best sellers en la época. Y todo ello enfrentándose a mil obstáculos y a todo tipo de humillaciones y prejuicios. En el siglo XIX la imagen de una mujer viajando sola a África resultaba casi subversiva. Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI los nombres de estas mujeres sigan ausentes de los libros de texto. Los jóvenes, ellos y ellas, necesitan figuras inspiradoras y hoy en día nuestros hijos aprenden una historia tergiversada y masculina. Aún queda mucho camino por recorrer y de ahí que sea tan importante rescatar los logros y aportaciones de las mujeres en todos los campos.

Es una intrépida viajera como muchas de las protagonistas de sus libros. ¿Cuántos países ha visitado ya?

Pues quizás he viajado a más de 60 países porque empecé muy joven recorriendo el mundo como reportera con mi cámara de fotos. Pero para mí el viaje es una escuela de vida, no acumular países ni kilómetros. Quizás donde he vivido las experiencias más enriquecedoras ha sido en el continente africano, donde he trabajado para la Cooperación Sanitaria Española en la actual República Democrática del Congo. Entre mis países preferidos quizás me quedo con México, donde ahora tengo muchos lectores y donde además me casé en la aldea maya de Zinacantán, en Chiapas, una boda inolvidable.

¿Tengo entendido que una de sus obras, ‘Divina Lola’, biografía de Lola Montes, la acaba de publicar Amazon en EEUU en inglés y se está adaptando para hacer una serie de televisión...

Sí, la vida de Lola Montes es también muy de novela porque estamos hablando de una mujer del siglo XIX que ni era española ni se llamaba Lola Montes pero que se hizo pasar por bailarina sevillana para poder ganarse la vida. Estoy encantada de que se haya traducido al inglés y que gane lectores en Estados Unidos.

«Nos tendría que doler y preocupar que tantas pequeñas librerías en España hayan desaparecido»

¿Se está recuperando ya el sector del libro de la crisis del coronavirus?

Creo que durante la pandemia se han leído más libros que nunca, así que no creo que a las editoriales, al menos las grandes, les haya repercutido negativamente. Otra cosa son las librerías que han sido muy castigadas por la pandemia. Y desde aquí aprovecho para decir que no dejemos de comprar libros en las librerías del barrio porque de lo contrario acabarán cerrando sus puertas. Nos tendría que doler y preocupar que tantas pequeñas librerías en España hayan desaparecido.

Creo que ya está preparando nuevo libro con Plaza & Janés, ¿me puede dar alguna pista?

Sí, estoy ya inmersa en un nuevo libro que lleva mucha investigación. No puedo darte pistas, pero sí decir que, de nuevo, ellas serán las protagonistas.

Todas sus obras son de no ficción, ¿no le tienta escribir una novela?

Pues la verdad es que las vidas de las protagonistas de mis libros son tan increíbles, extraordinarias y novelescas que no necesito inventar nada.