Más de 20.000 contagios confirmados de covid en Ibiza y Formentera durante la pandemia

Estos más de 20.000 positivos en coronavirus no son un dato exacto de cuántas personas de las Pitiusas han pasado el covid. Por varios motivos. En primer lugar hay que recordar que durante los primeros meses de la pandemia no había capacidad para hacer pruebas PCR a todas las personas que tenían síntomas, por lo que muchas lo pasaron sin que se les llegara a diagnosticar. Este verano, además, se han realizado muchas pruebas en laboratorios privados a turistas, por lo que hay un elevado número de positivos, especialmente en la última ola, que no corresponden a residentes en las Pitiusas.

La mitad de positivos, en Vila

El municipio de Ibiza está muy cerca de concentrar la mitad de los positivos de coronavirus de la isla desde el inicio de la pandemia: un total de 9.014, el 45,6%. Le siguen Santa Eulària con 4.103 contagios (un 20,75%), Sant Antoni con 3.350 (un 16,9%), Sant Josep que suma 2.898 pruebas positivas (un 14,65%) y, por último, a bastante distancia, Sant Joan, donde se han confirmado 415 contagios que representan apenas dos de cada cien casos notificados en la isla de Ibiza.

En el caso de los positivos, el visor únicamente diferencia cuatro grupos de edad, a diferencia de las hasta nueve franjas que distingue en el caso, por ejemplo, de las vacunas. En todos los municipios de las Pitiusas alrededor de ocho de cada diez contagios de la pandemia corresponden a personas de entre 15 y 64 años. Por debajo, aunque muy cerca, con un 78,3%, se encuentra Santa Eulària, mientras que Sant Antoni tiene el porcentaje más elevado de contagios en la población activa. Las cifras de todos los municipios de las Pitiusas superan el promedio de la Comunitat, donde los contagios entre los 15 y los 64 años suponen el 76,8%.

Los positivos en menores de quince años oscilan entre el 10,15% de Sant Antoni y el 12,7% de Santa Eulària, el único término que supera la media balear, que se sitúa en un 12,4% de casos entre la población más joven. Los contagiados de entre 65 y 74 años suponen entre un 4,2% (Sant Josep) y un 5,55% (Sant Joan). Dato, este último, que no sólo supera el porcentaje del total de las islas (5,3%) sino que está casi un punto por encima del segundo municipio de las Pitiusas con este indicador más elevado.

El menor número de contagios respecto al total se ha producido entre quienes superan los 75 años. Éstos suponen entre un 3,2% (Vila) y un 4,3% (Santa Eulària) de los positivos de covid registrados en las Pitiusas desde el inicio de la pandemia, en febrero de 2020. Hay que recalcar, sin embargo, que los mayores de 70 concentran el 72% del total de muertes como consecuencia del virus en las Pitiusas, según los datos de la conselleria.