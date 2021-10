El Consell de Ibiza se siente "engañado" con el uso de los fondos de insularidad

El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, del PP, expresa su malestar por el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado no prevén partida alguna para el nuevo convenio de carreteras. «No dicen que se lo digamos a Armengol [la presidenta de la Comunitat Autònoma] para que se utilicen los fondos que se destinan a compensar la insularidad. No es lo que toca. Se entiende que el REB [Régimen Especial para Balears] es para sumar más, no menos. No se puede usar el REB para restar o eliminar inversiones que históricamente se plasmaban en los presupuestos. Nos han engañado», subraya.

Relacionadas Montero deja a Balears sin un euro para convenios de carreteras en los presupuestos

El Consell he elevado una propuesta al Ministerio de Transportes y Movilidad para la firma de un nuevo convenio de carreteras por valor de 100 millones de euros, pero aún no se ha iniciado la negociación. Hace unos meses, el Ministerio expresó su voluntad a firmar un nuevo convenio. Juan explica que pedirán una reunión con el Ministerio para aclarar si quieren o no hacerlo. «Si no hay una partida en los presupuestos, entiendo que no quieren firmarlo más allá de la voluntad», apunta.

Por su parte, la diputada nacional del PSOE Sofía Hernanz destacó a través de un comunicado que Balears recibirá 355 millones en inversiones, «más del doble» que en el último presupuesto del Gobierno de Mariano Rajoy, del PP. «Es la inversión más alta de la historia en nuestras islas y que nos sitúa por primera vez por encima de la media nacional en inversión por habitante», indica.

Salvo el PSOE y Podemos, el resto de grupos del Parlament, incluso los que apoyan al Govern, niegan que se alcance la media estatal en inversiones. El diputado de Més per Menorca Josep Castells recuerda que de los 355 millones que recibirá Balears, hay una parte, 73 millones, que son una compensación por los déficits de años anteriores. Así, Castells critica que para superar la media «se sumen recursos que se debían». «Esta no es la filosofía del factor de insularidad».