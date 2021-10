Vicent Ribas, nuevo obispo de Ibiza: "El cura acusado de abusos ya no ejercerá»

Vicent Ribas, nuevo obispo de Ibiza, agradeció ayer al nuncio, Bernardito Auza, «su atención» con la diócesis ibicenca: «Especialmente durante las circunstancias difíciles que hemos vivido». Momentos después, y a preguntas de la prensa, admitió que por momentos difíciles (a los que ya aludió en la ordenación de Fernando Bayón: «Ha sido un año muy difícil», dijo entonces) se refería a las denuncias por abusos sexuales contra un religioso ibicenco, que ya ha sido apartado: «Ese sacerdote ya no volverá a ejercer más el ministerio, ya no estará más en esta diócesis, no volverá a celebrar ningún sacramento. No es que se le haya trasladado, es que ha dejado el ministerio».