Rock ibicenco y tributo a Pau Donés en las fiestas de es Cubells

Es Cubells celebra este fin de semana sus fiestas de Santa Teresa con las actividades tradicionales y dos noches de conciertos en el aparcamiento, que tendrán como protagonistas a tres grupos de rock de la isla y a la banda de homenaje a Pau Donés Jarabe de Pau.

La primera velada de música tendrá lugar el viernes, después de la misa y procesión de Santa Teresa y el estreno del corto ‘Es ninja des Cubells’, previsto a las 21 horas en el aparcamiento.

Los protagonistas serán la banda de rock americano Uncle Sal, que ha cambiado de formación este año incorporando al guitarrista Ferran Nogués y que está a punto de publicar su cuarto disco: ‘Darken My Door’. Les seguirán The Metrallas, una nueva banda de rockabilly ibicenca formada por músicos bien conocidos en la isla, el bajista Rafa Bonet, de Rockavila y los exmiembros de The Frigolos Ricky Lee y Stefano Serra.

El sábado hay prevista una excursión a Cala Llentrisca desde las 10.30 horas, organizada por el Grup de Coneixement del Medi del Institut d’Estudis Eivissencs y por la tarde, a las 18.30, un cuentacuentos con magia a cargo de Agustín Prades. Será antes de la segunda noche de música, que se abrirá con Soul Doctor, con los músicos habituales del Teatro Pereyra liderados por el guitarrista Matteo Crocetti, y de la banda tributo a Pau Donés.

Jarabe de Pau es un proyecto creado por el músico Edu Díaz, amante de las canciones de Jarabe de Palo, que decidió embarcarse en esta aventura por el aniversario de la muerte de Pau Donés. En el espectáculo cantan «con alegría y buen rollo», los principales temas del repertorio de Pau Donés, desde ‘La Flaca’ a su despedida, ‘Eso que tú me das’.

Los actos festivos se cierran el domingo, a las 20 horas con el estreno, como ya es tradición también por Santa Teresa, de la nueva obra del Grup de Teatre des Cubells.