El Papa nombra al ibicenco Vicent Ribas como nuevo obispo de la diócesis pitiusa

Vicent Ribas Prats es el nuevo obispo electo de Ibiza, tal como ha comunicado públicamente esta mañana el secretario canciller Marcelo Jofre en la sede de la diócesis pitiusa justo a las 12 de la mañana y tras rezar el ángelus. Se trata de una decisión adoptada por el Papa Francisco y que la Nunciatura Apostólica en España ya ha informado a la Conferencia Episcopal. Si bien se ha conocido hoy oficialmente, el nombramiento ya le fue notificado al propio Ribas el pasado 7 de septiembre, secreto que ha guardado hasta ahora y que ni siquiera desveló a sus amigos ayer, cuando celebró sus 25 años de sacerdocio.

La sede de Ibiza quedó vacante el 18 de enero de 2020 tras el traslado de Vicente Juan Segura a Valencia como obispo auxiliar. Desde el 4 de febrero, Vicent Ribas, párroco de Santa Eulària y Sant Mateu, fue nombrado el administrador diocesano de las Pitiusas, para gobernar las islas hasta el nombramiento del nuevo obispo, que finalmente ha sido él.

Vicente Ribas se convierte en el 14º obispo de esta diócesis, en el quinto obispo nacido en estas islas, después de Jaime Cardona Tur (obispo de Sión en el siglo XIX), Juan Torres Ribas, Fulgencio Torres Mayans (obispo en Australia en el siglo XX), y Antonio Cardona Riera (administrador apostólico de Eivissa desde 1935 y durante 15 años, para convertirse luego en obispo hasta 1960, año de su defunción), y en el segundo que ejerce en las Pitiüses.

Ribas llegó sonriente (algo habitual en él) y guiñando el ojo a algunos de los presentes (otro gesto común en él) al salón del obispado donde se informó de su nombramiento. Tras leer un saludo “del nuevo obispo”, Ribas explicó que aún ha de definir con la nunciatura la fecha de la celebración en la catedral de su toma de posesión, si bien ya se le debe considerar oficialmente obispo electo de esta diócesis. “Espero que sea antes de Navidad”, indicó respecto a su toma de posesión, acto que se debe celebrar antes de tres meses.

Ribas confesó que le comunicaron el 7 de septiembre su nombramiento: “Estábamos en es Cubells, de ejercicios espirituales”. Guardó el secreto desde entonces porque tenía por delante “algo muy importante” para la diócesis: la ordenación de Fernando Jesús Bayón Plaza, que tuvo lugar el 2 de octubre. Decidió hacerlo público a posteriori, si bien en aquella ordenación Ribas aprovechó la presencia del arzobispo Antonio Cañizares para recordarle que seguía vacante la sede de las Pitiüses: «Estamos a la espera de un pastor [obispo]. Esperamos que vuelva pronto a Eivissa con uno», deseó Ribas en esa ocasión, a pesar de que ya sabía desde hacía casi un mes que lo sería él. El propio Cañizares le replicó poco después: «Espero que pronto sea nombrado un obispo para que tengamos pastor... Aunque el administrador diocesano [Vicent Ribas] es muy fiel», lo que fue interpretado como una pista de quién podría ser elegido.

Precisamente, Vicent Ribas recalcó en su saludo como nuevo obispo que aunque la sede estuviera vacante casi dos años, la diócesis no dejó en ningún momento de estar gobernada: “Por mí mismo junto al Colegio de Consultores”.

Ribas agradeció al Papa, en nombre propio y de toda la diócesis, que el nuevo "pastor sea ibicenco”

El nuevo obispo destacó que, “después de 61 años”, el Papa Francisco considerara que un ibicenco fuera de nuevo el titular de la diócesis pitiusa: “Quiero manifestarle al Santo Padre un doble agradecimiento. El primero, de carácter personal por haberse fijado en mi persona, llena de limitaciones, para regir esta porción del Pueblo de Dios. El segundo, en nombre de toda la diócesis, ante todo por haberle dado un nuevo pastor y porque este pastor sea ibicenco”.

Ribas espera “con humildad y sencillez, ser un buen pastor”. Desea ser “un buen obispo”, insistió: “El que Dios quiere y vosotros necesitáis, y que con vosotros sea cristiano, amando a la Iglesia, sin olvidar nuestra tierra y sus gentes y su mar”. Quienes le conocen aseguran que, precisamente por eso, por su cercanía a los fieles (a los que conoce y se dirige por su malnom), “será un obispo muy querido”.

“Ese sacerdote [denunciado por abusos] ya no volverá a ejercer más el ministerio, ya no estará más en esta diócesis, no volverá a celebrar ningún sacramento. No es que se le haya trasladado, es que ha dejado el ministerio”.

También agradeció al nuncio, Bernardito Auza, “su atención” con la diócesis ibicenca: “Especialmente durante las circunstancias difíciles que hemos vivido”. Momentos después, y a preguntas de la prensa, admitió que por momentos difíciles (a lo que ya aludió en la ordenación de Fernando Bayón: “«Ha sido un año muy difícil”) se refería a las denuncias por abusos sexuales contra un sacerdote ibicenco, que ya ha sido apartado: “Ese sacerdote ya no volverá a ejercer más el ministerio, ya no estará más en esta diócesis, no volverá a celebrar ningún sacramento. No es que se le haya trasladado, es que ha dejado el ministerio”. Ribas explicó que la diócesis no quiere “interferir” en el proceso judicial que está en marcha: “Hemos estado abiertos, hemos escuchado. Este proceso lo empezó la iglesia. Hemos sido nosotros los que hemos querido averiguar unos comentarios aparecidos en las redes sociales”.